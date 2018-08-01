Во вторник, 31 июля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 26 коп. (+0,43%), до 62,50 руб., курс евро – на 29 коп. (+0,40%), до 73,14 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,4 млрд (-9,2%), а в паре евро/рубль – 408,9 млн евро (+17,46%).

Банк России с 1 августа установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 62,3487 руб., что ниже предыдущего закрытия на 43,18 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 73,2021 руб. По сравнению с предыдущим значением курс понизился на 12,83 коп.

Торги на Московской бирже во вторник открылись ростом по рублёвым парам. Рубль даже не сопротивлялся. Его ослаблению способствовала дешевеющая нефть на фоне общего укрепления доллара США. Доллар укрепился перед заседанием FOMC после выхода положительной статистики. Баррель Brent подешевел на 2%, до $73,83.

Участники рынка ждут итогов сегодняшнего заседания ФРС США. Считаю, что без пресс-конференции главы ФРС США Джерома Пауэлла и сохранения монетарной политики российским трейдерам вообще не стоит переживать. Волатильность возрастет на рынке, потому что трейдеры ждут сопроводительного заявления ФРС США, но влияние на рублёвые пары будет ограниченным и непродолжительным.

В среду, 1 августа, нефть торгуется в минусе, доллар США – в плюсе. Для рубля это негативные факторы. С открытия торгов на Московской бирже рубль окажется под давлением. Снизить его может Минфин РФ. Ведомство сегодня проведет два аукциона по размещению ОФЗ на общую сумму 35 млрд руб.

Техническая картина

Курс доллара скорректировался на 76% к росту с 61,64 руб. до 63,80 руб. Цена отскочила от отметки 62,18 руб., восстановившись до трендовой линии (62,60 руб.). На сегодня ожидаю её пробой с последующим ослаблением рубля к доллару до 62,90 руб. Не вижу никаких препятствий для повторного тестирования покупателями уровня 63 руб. за доллар США. Для пары евро/рубль на сегодня цель находится на уровне 73,30 руб. Если покупатели его смогут пройти, тогда можно потом рассматривать повышение котировок до 73,85 руб.