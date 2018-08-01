На российском рынке появилось сразу несколько позитивных новостей. Во-первых, в финансовой прессе говорят о том, что Китай и США выразили готовность к переговорам по торговым вопросам. Впрочем, это далеко не главный повод. Цена нефти имеет много поводов для снижения, но котировки всё же завершают июль выше минимальных значений. Вместе с этим, в июле добыча нефти в России увеличилась на 260 тыс. баррелей по сравнению с квотой, которая предписана РФ в рамках соглашения OPEC+. И, наконец, BP PLC объявила о том, что её прибыль от доли в «Роснефти» (+3,09%) увеличилась втрое.

Соответственно, в плюсе торговались бумаги нефтегазового сектора: «Газпром» (+3,52%), «НОВАТЭК» (+1,83%), «ЛУКОЙЛ» (+0,94%). Позитивом для «НОВАТЭК» также являются заявления из Европы, где собираются построить ещё 9 новых терминалов по приёму СПГ. В конце концов, стоимость на рынке может победить и американский газ также будет проигрывать российскому предложению с проекта «Ямал-СПГ».

Вслед за нефтегазовым сектором существенно подорожали бумаги Сбербанка (+1,67%). НЛМК (-0,55%) отчитался о росте прибыли в II квартале в 1,8 раза до 35,856 млрд рублей. Совет директоров также рекомендовал выплатить дивиденды за II квартал в размере 5,24 рубля на акцию. С учётом выплат за I квартал, полугодовая выплата может достичь уже 10,97 рублей на акцию, что выше годового среднего показателя по рынку. То есть бумагу можно назвать недооценённой. «ЭНЕЛ Россия» (-0,16%) снизила прибыль по МСФО в I полугодии на 21% до 3,39 млрд рублей. Но итог полугодия можно было бы считать не столь плохим, если бы не рост чистого долга на 5,1%, что связано с выплатой дивидендов за 2017 год. В лидерах роста и падения также оказались: «Ростелеком» (+1,75%), привилегированные «Ростелеком» (+1,26%), «Полюс» (+1,2%), а также АФК «Система» (-2,32%), «Магнит» (-2,04%), «Мостотрест» (-2,02%).

Рубль не смог удержать достижения понедельника, хотя поводы для этого были. Ставки на межбанковском рынке продолжают расти. Ещё в понедельник 23 июля однодневная ставка MosPrime находилась на отметке 7,34%, а во вторник 31 августа оказалась на отметке 7,78%. Рост дефицита ликвидности сложился на фоне нескольких факторов. Во-первых только завершился налоговый период. Во-вторых, с 1 августа повышены требования по резервированию валютных позиций финансовых организаций, но занять в валюте на текущий момент довольно сложно. Поэтому банки могли прибегнуть к кредитованию в рублях для последующей конвертации в валюту. Плюс к этому в среду пройдут аукционы ОФЗ. Минфин предложит инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 25083 с погашением в декабре 2021 года в объёме 20 млрд рублей и ОФЗ-ПД 26225 с погашением в мае 2034 года в объёме 15 млрд рублей. Скорее всего, спрос на первом размещении будет достаточно высокий, а вот по второму аукциону может быть скромным. Впрочем, рост доходностей в последние месяцы мог сделать бумаги с длительным обращением более интересными для инвесторов.

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Говорить о такой оценке можно, если учитывать тенденцию к обострению торговых вопросов США и Китая, а также усиление поводов для распродаж нефти. Кроме того, вечером ФРС может показать усиление «ястребиных» настроений, что приведёт к укреплению доллара и росту давления на рискованные активы. Поэтому в первые торговые часы отечественный рынок может оказаться в минусе. С другой стороны, у рубля есть поддержка в виде проводимых в среду аукционов ОФЗ, которые, судя по всему, вернули к себе интерес инвесторов. Из корпоративных событий можно отметить отчёт "Мосэнерго" по РСБУ за II квартал.