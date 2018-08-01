Росстат опубликовал вчера данные по выпуску в базовых секторах за июнь. Эта статистика свидетельствовала о замедлении годового роста до 1,5% по сравнению с 3,8% в предыдущем месяце. Ухудшение динамики в основном было обусловлено спадом в строительном секторе (снижение относительно июня 2017 года составило 1,3% после годового роста на 5,6% в мае), а также более низкими темпами роста в промышленности (2,2% против 3,7% месяцем ранее) и в сельском хозяйстве (0,9% против 2,3% в мае). Впрочем, несмотря на замедление роста в июне, по итогам 2К18 выпуск в базовых отраслях увеличился на 3,0% относительно 2К17, тогда как в первом квартале 2018 года оно выросло лишь на 2,3%. Такие данные говорят о возможном ускорении годового роста ВВП в 2К18 по сравнению с 1,3% в 1К18 (мы ожидаем, что этот показатель также будет пересмотрен в сторону повышения), говорится в обзоре Sberbank Investment Research.
Годовой рост выпуска в базовых отраслях в России в июне замедлился до 1,5%
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