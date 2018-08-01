НЛМК опубликовал слабые финансовые результаты за 2к18. EBITDA соответствует как нашей оценке, так и консенсус-прогнозу, однако компания увеличила оборотный капитал на 356 млн долл., из-за чего показатель свободного денежного потока на собственный капитал (FCFE) упал до 288 млн долл. Хотя краткосрочные перспективы достаточно благоприятны (ввиду сезонного роста объемов и нормализации товарных запасов), выполнение долгосрочного стратегического плана по-прежнему отчасти зависит от воздействия введенных США пошлин на импорт.

Исходя из обновленной модели, мы повышаем рассчитываемую нами прогнозную цену через 12 месяцев на 2%, до 23,50 долл. за одну акцию, что подразумевает ожидаемую полную доходность 2%. Помимо этого, на текущих уровнях по коэффициенту EV/EBITDA 2019п НЛМК оценен в 6,8x, то есть несколько дороже сопоставимых компаний, а дивидендная доходность по его акциям за 12 месяцев составляет 11% (на уровне сопоставимых компаний), исходя из чего по бумагам НЛМК мы подтверждаем рекомендацию Держать.