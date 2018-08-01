Как сообщает газета Коммерсант, из-за неожиданного роста цен на сжиженный природный газ на азиатских рынках летом нынешнего года, к которому привела внеплановая остановка заводов СПГ в Катаре, Нигерии, Малайзии, США, Индонезии, России и Австралии в конце мая – июне для проведения профилактических работ, резко сократились поставки СПГ в Европу. Общий объем поставок за период с января по июль составил 26,5 млрд куб. м, снизившись в годовом сопоставлении на 12,8%. Индекс спотовых цен на СПГ с поставкой в Японию Platts JKM в июне достиг 11,45 долл./млн БТЕ (410 долл./тыс. куб. м) против примерно 7 долл./млн БТЕ (250 долл./тыс. куб. м) летом 2017 г. По оценкам S&P Global Platts, вследствие внепланового ремонта поставки СПГ в Азию в июне сократились на 70 млн куб. м/сут. по сравнению с 1к18. В июле объем поставок начал восстанавливаться, а к концу 2018 г. ожидается запуск в эксплуатацию новых проектов по производству СПГ, но в то же время S&P Global Platts отмечает значительное увеличение спроса – в том числе импорта СПГ в Китай, по оценкам агентства, в 1п18 вырос на 50%, до 23,8 млн т. Из 10 европейских стран, имеющих СПГ-терминалы, 8 стран сократили закупки СПГ в пользу импорта трубопроводного газа. По данным Коммерсанта, по состоянию на середину июля экспорт газа Газпромом на европейский рынок за период с начала года вырос на 5,8% г/г, составив 108,9 млрд куб. м, а к концу июля может достичь 117 млрд куб. м – несмотря на двухнедельную профилактику газопроводов Ямал–Европа и Северный поток. Как отмечает газета, если до конца года Газпром будет наращивать экспорт теми же темпами, то в целом за 2018 г. европейские поставки компании могут достичь 205 млрд куб. м (+5,6% г/г).

Напомним, что ранее, на общем собрании акционеров Газпрома, глава компании Алексей Миллер заявил, что при сохранении нынешних трендов объем экспорта газа по итогам 2018 г. может достичь рекордных 205 млрд куб. м. Максимальный законтрактованный объем в 2018 г. составляет 205,3 млрд куб. м. По нашим оценкам, экспорт Газпрома в Европу составит 196 млрд куб. м, что на 4,4% ниже потенциального объема экспорта на уровне 205 млрд куб. м, о котором заявила компания. Согласно нашим расчетам, базирующимся на данных Bloomberg, на сегодняшний день подземные хранилища газа в Европе заполнены на 61%, что примерно на 7% ниже среднего показателя за последние 5 лет. Мы полагаем, что увеличение спроса на продукцию Газпрома в Европе позитивно отразится на продажах компании и ее финансовых результатах, которые могут превысить наш прогноз. Однако в котировках акций этот позитивный эффект может не проявиться ввиду ожидаемого повышения плана капзатрат, пересмотр которого обычно происходит в сентябре. Сдерживающее давление на акции также оказывает дивидендная политика компании – руководство Газпрома неоднократно заявляло о намерении в ближайшие три года поддерживать дивиденды как минимум на неизменном уровне. В 2017 г. дивиденды действительно не изменились по сравнению с предыдущим годом, составив 8,04 руб./акция, что соответствовало дивидендной доходности в 5,7% и коэффициенту дивидендных выплат в 26,6% чистой прибыли по МСФО.

Между тем, как мы уже отмечали, наблюдаемый рост цен на СПГ в Азии (до уровня более чем в 11 долл./млн БТЕ) – большая редкость для летнего сезона. Для сравнения, летом прошлого года цена держалась на уровне 5,5 долл./млн БТЕ. Такая тенденция, скорее всего, позитивно отразится на показателях Новатэка, контролирующего 50,1% Ямал-СПГ. По нашим оценкам, в динамике акций компании за последнее время этот эффект проявился лишь отчасти, что предполагает риск повышения наших прогнозов.