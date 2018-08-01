Вчерашние торги прошли достаточно прогнозируемо и завершились, пожалуй, даже лучше ожиданий многих аналитиков. После распродажи на страхе в понедельник, вчера многие ожидали остановки падения и некоторого отскока. Что ожидали, то и получили. И главный плюс от вчерашних торгов, это прежде всего достаточно позитивное закрытие, когда в конце дня явно начались покупки в акциях промышленного и медицинского секторов. А вот FAANGовцы по-прежнему были под давлением, и поэтому спрос там наблюдался очень и очень осторожный. Так же, впрочем, как и в целом по акциям технологического сектора. В последнем можно выделить разве что акции Qualcomm (QCOM, +3,30), которые уже явно застоялись в своем боковике и теперь стали расти на фоне объявления о проведении buyback на сумму 10 млрд. долларов США.

А вот лучшими вчера были акции промышленных компаний, которые только в среднем выросли на 2,1%. Толчком к такому росту во многом стала хорошая отчетность Caterpillar (CAT, +2,90%), вышедшая накануне днем. В понедельник на фоне всеобщих продаж акции этого промышленного гиганта оказались так же как и все остальные под таким пулеметным огнем продавцов, что даже голову поднять не могли. Ну, вот вчера они наконец и отыгрались. Однако главной звездой среди акций промышленного сектора неожиданно оказались акций General Electric (GE, +3,57%), на которые уже кажется абсолютно все махнули рукой. Но как оказалось очень даже напрасно — есть еще порох в пороховницах у этой «старой перечницы»!

Ну и, наконец, кого еще обязательно нужно отметить по итогам вчерашних торгов, так это фармацевтического гиганта Pfizer (PFE, +3,47%). И здесь тоже во всем «виновата» квартальная отчетность, которая подтвердила, что у Pfizer дела идут просто замечательно. В результате вчерашнего роста акции компании пробили локальный уровень сопротивления и вышли на максимальные отметки за последние более чем 16 лет — с марта 2002 года! И теперь у этих интереснейших акций открыт путь наверх, по крайней мере, к уровням в районе 44 долларов.

А главное корпоративное событие вчерашнего дня случилось уже по окончании торгов, когда вышла отчетность от крупнейшей мировой компании Apple (AAPL, +0,2%). Отчетность от Apple ждали, надеялись, но… боялись. И поэтому по ходу торгов спрос на акции Apple был очень и очень осторожным. Но отчетность оправдала все ожидания — и аналитиков, и инвесторов. Только квартальная прибыль компании превысила саму по себе гигантскую сумму в 11 млрд. долларов. И прогноз по прибыли на вторую половину года также очень благоприятен. И поэтому все опасения, что акции Apple повторят судьбу акций Facebook (FB), оказались необоснованными. Акции сразу же после выхода данных взлетели более чем на 2%, а к утру на премаркете они прибавляют еще больше — более 4%. Если цена акций вырастет сегодня более чем на 4,85%, то капитализация Apple впервые в мировой истории превысит отметку в 1 триллион долларов!!!

Ожидания рынка 1 августа

Несмотря на позитив, прилетевший вчера вечером на крыльях квартальной отчетности Apple, расслабляться точно рано. Как говорится, еще не вечер. Сегодня нас ждут трудные торги, которые скорее будут похожи на бег с препятствиями. И поэтому все ли добегут до финиша в целости и сохранности — еще вопрос! И это несмотря на то, что с утра фьючерсы на основные индексы торгуются с хоть и небольшим, но достаточно уверенным плюсом. В большей степени это касается фьючей на индекс NASDAQ, которые вдохновленные Appl’ом, прибавляют до 0,3%. И все же еще целый торговый день впереди.

Первое препятствие — выход макроданных — вполне преодолимое. Это будет разминочка. Хотя данные о количестве открытых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях от ADP всегда вызывают повышенный интерес и очень часто показывают неожиданные цифры. И все же макроданные в целом пока не вызывают у участников рынка особого беспокойства.

Второе препятствие — это нефть. Данные о запасах сырой нефти появятся как всегда в 17-30 мск. И как всегда мы увидим «шок и трепет» — взрыв волатильности в это время нам обеспечен. Ну а что последует за этим, будет зависеть от самих данные. Но нефть явно нервничает, и ее цены со вчерашнего дня снизились более чем на 2%. Может она (нефть) что-то знает?

Ну, и наконец, в 9 вечера на арену выйдет главное действующее лицо сегодняшнего дня — ее величество ФРС, которая объявит о своем решении по ставке. Ставка, конечно же, останется на прежнем уровне. Но интересны как всегда нюансы — кто и что думает о дальнейших темпах роста ставки. Так что за этим будут внимательно следить, и если вдруг что-то будет не так — можно будет доставать парашюты тем, у кого они есть. А остальные… а остальные полетят «своим ходом»…

Короче, готовьтесь! И расслабляться и надеяться только на Apple точно не стоит. Лучше следите за твитами Трампа — на горизонте вновь появилась тарифная «волна», которая достаточно быстро приближается к нашему берегу. Поэтому будьте внимательны и не берите на себя лишних рисков — сейчас ни в коем случае не стоит этого делать. Купить вы еще успеете. И по более низким ценам.

А для любителей острых ощущений на закуску сегодня уже по окончании торгов выйдет отчетность от Tesla (TSLA) и Ferrari (RACE). И здесь у каждого может быть свой выбор. Как в известном анекдоте — вам шашечки или ехать? Если шашечки, то покупайте акции Tesla, а вот если ехать — то акции Ferrari.