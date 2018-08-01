Компания Apple отчиталась за 2 кв. лучше ожиданий (чистая прибыль выросла на 32% г./г. до 11,5 млрд долл.), благодаря в т.ч. сохраняющимся высоким продажам iPhone X, при этом в отличие от других технологических гигантов (FB, Twitter) менеджмент Apple не стал разочаровывать инвесторов относительно последствий взаимных торговых ограничений США и Китая. В результате коррекция акций технологического сектора приостановилась, индекс S&P поднялся на 0,49%, частично отыграв понесенные с начала недели потери, несмотря на то, что Китай вновь повторил свои намерения ответить на планируемые США торговые ограничения (в частности, введение повышенных пошлин от 10% до 25% на импорт товаров годовым объемом 200 млрд долл.).

Основным событием сегодняшнего дня является итог заседания FOMC, на котором, согласно СМИ, может быть дан намек на взятие паузы в ужесточении монетарной политики (выглядит странным, учитывая, что, по прогнозу FOMC, остается большой потенциал для повышения ставки, в этой связи стоит вспомнить недавнее недовольство Д. Трампа высокой долларовой ставкой).