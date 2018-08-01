Вряд ли возможно сегодня обойти тему результатов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, которые, как известно, выйдут в 21:00 по МСК, но мы попробуем. На самом деле, от главы ФРС Джерома Пауэлла сюрпризов никто не ждёт, и всё что от него требуется – это повысить уровень нейтральности и иносказательности его риторики, чтобы и Трамп остался доволен, и, как говорится, рынки – целы.

Надеюсь ошибиться, но это должен быть один из самых скучных пресс-релизов со времён «испытательного срока» трудового стажа его предшественницы Джанет Йеллен.

Но вот что действительно может поколебать мирный благостный сон рубля, торгующегося сегодня вблизи своих точек равновесия на уровне 62,66 к доллару и 73,20 к евро – так это предваряющая вышеупомянутый пресс-релиз статистика запасов нефти от Минэнерго США. Конечно, в последнее время мы постоянно указываем на снижение зависимости поведения рубля от нефти. Но если быть точным, то эта зависимость, разумеется, по-прежнему остаётся – просто, как и простые люди, она хочет «хлеба и зрелищ».

Что касается «хлеба», то тут и непреходящий фактор Ирана, и сегодняшний отчёт ОПЕК, и планы Трампа сохранить за США статус страны-экспортёра «чёрного золота» и заставить Европу строить за свой счёт терминалы СПГ (мексиканцы нехотя заготавливают кирпичи для своей пограничной стены). Если говорить про зрелища – то хотя спектаклей никто не обещал, невероятная волатильность американских запасов «чёрного золота» в хранилищах даёт основания для полёта фантазии – особенно, после того как 3 недели назад мы видели цифру их падения на уровне почти 10 млн баррелей.

Одним словом, шансы на движение в курсовой стоимости рубля после публикации данных по запасам, видимо, существенно превышают возможные последствия для него от сегодняшнего решения (или отсутствия оного) по ставке Федрезерва.

При всех прочих равных, наступивший месяц август, обладающий мистической силой перед различными конспирологами, астрологами и прочими любителями примет, разумеется, тоже накладывает свои нюансы на ожидаемую динамику в рубле. Впрочем, тут, как мы уже упоминали, страхи и опасения могут оказаться напрасны: по причине низкого спроса на валюту внутри страны, равновесную позицию отечественной валюты на данном этапе могут поколебать лишь какие-либо внешние раздражители. Среди них повышенной вероятностью наступления являются, как всегда, наши непрогнозируемые хлопья снега среди ясного неба – санкции.