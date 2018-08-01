Экономисты за последний месяц пересмотрели свои ожидания для инфляции в РФ в сторону ускорения: локального максимума в 4,4% годовой прирост цен достигнет в первом квартале 2019 года за счет увеличения налога на добавленную стоимость, тем не менее Центробанк в начале следующего года возобновит цикл снижения ключевой ставки, прерванный в апреле.

Ключевая ставка

Регулятор в июле предсказуемо оставил ставку на уровне 7,25% годовых. Переход к нейтральному диапазону в 6,0-7,0%, вероятнее всего, произойдет в 2019 году, следовало из пресс-релиза ЦБР.

Прогнозы итогов ближайшего заседания совета директоров ЦБР, запланированного на 14 сентября, предоставили 22 экономиста. Двадцать респондентов ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 7,25% годовых, но двое прогнозируют снижение на 25 базисных пунктов — до 7,0%.

Медианные прогнозы для ключевой ставки на среднесрочную перспективу не претерпели изменений с момента предыдущего опроса. Консенсус ориентирует на удержание паузы в цикле смягчения до конца этого года, хотя этот вариант получил преимущество лишь в один голос. Большинство респондентов прогнозируют снижение ставки до 7,0% в первом квартале следующего года, и до 6,75% — в третьем квартале 2019 года.

Инфляция

Сейчас участники опроса ожидают ускорения годовой инфляции в июле 2018 года до 2,6% с 2,3% в июне. Инфляционные ожидания за два летних месяца стремительно возросли — до 9,8% и 9,7% соответственно, однако, налоговый фактор не упоминался населением как основной, сообщал ЦБР.

В третьем и четвертом кварталах этого года рост потребительских цен ускорится, но ему не удастся достигнуть уровня 4,0%, а уже в первом квартале 2019 года годовая инфляция составит 4,4%, это будет пиковым значением, полагают участники июльского опроса.

В заявлении по итогам июльского заседания ЦБР изменил точность прогноза инфляции на 2019 год, убрав из пресс-релиза верхнюю границу диапазона, тогда как месяц назад называл интервал 4,0-4,5%.

На фоне неуверенности регулятора медианная оценка инфляции участниками опроса Reuters на конец 2018 года за последний месяц была повышена до 3,8% с 3,5%, на конец 2019 года — до 4,3% с 4,0%. Темпы роста цен вернутся к 4,0% в начале 2020 года, как ожидает ЦБР. На этом уровне видят инфляцию экономисты и к концу 2020 года.

Рост экономики

Консенсус-прогноз участников опроса для ВВП по итогам 2018 и 2019 годов не изменился с прошлого месяца и составляет 1,8% и 1,7% соответственно. В третьем и четвертом кварталах текущего года темпы роста экономики составят, по мнению экономистов, 1,7% и 2,1% соответственно, это чуть выше прогнозного диапазона Банка России в 1,5-2,0%.

Курс рубля

Экономисты в среднем оценивают курс российской валюты через три месяца в 62,5 рубля за доллар, а через 6 и 12 месяцев ждут его стабилизации на уровне 63 рублей за доллар. Долгосрочные ожидания также претерпели изменения за последний месяц.

На конец 2019 года медианный прогноз курса доллара, составленный на основании ожиданий восьми аналитиков, располагается на уровне 63 рублей (предыдущий опрос — 62 рубля), в конце 2020 года рубль снизится до отметки 63,6 (предыдущий опрос — 63,0), а к концу 2021 года — до 65,0 (предыдущий опрос — 63,5). Минэкономики ждет среднегодовой курс в 2019 году на уровне 63-64 рублей за $1.