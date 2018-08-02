Внешний фон перед открытием российского рынка оцениваем как умеренно негативный. Надежды инвесторов на начало новой серии переговоров между США и Китаем не оправдались. Белый дом, действительно, рассматривает возможность пересмотра запланированных пошлин с 10% до 25%, а не использует это как предмет для торга. На этом фоне китайские индексы теряют более 3%. Подобное снижение обязательно найдет отражение и в динамике других развивающихся рынков сегодня, поэтому наметившаяся тенденция ухода от риска продолжится.

Формально администрация США будет проводить консультации с бизнесом до 5 сентября относительно новых мер, но вероятность пересмотра, по нашему мнению, крайне велика. Американские индексы чаще всего реагируют на торговые противостояния спокойнее, нежели мировые аналоги, но вчера внимание инвесторов было сосредоточено на заседании ФРС, поэтому отложенная негативная реакция вполне вероятна. Регулятор ожидаемо оставил ключевую ставку на прежних значениях, в очередной раз, подчеркнув улучшение экономической ситуации и низкую безработицу, что приведет к повышению ставки в сентябре. Курс на ужесточение монетарной политики продолжается. Как мы отмечали ранее, в долгосрочной перспективе это сдержит рост американского рынка и развитие компаний вследствие более дорогих заимствований, однако пока беспокоиться рано.

Снижение индекса деловой активности PMI с 60.2 до 58.1 осталось практически незамеченным. Показатель выступает опережающим индикатором замедления экономики, однако все еще находится на исторически высоких значениях.

Волатильность сырьевых рынков продолжит увеличиваться. Запасы нефти за неделю прибавили 3.8 млн. баррелей, хотя эксперты рассчитывали на их снижение. Однако продавать «черное золото» спекулянтов заставляет скорее рост добычи в июле, нежели локальные данные о запасах. ОПЕК в прошлом месяце увеличила суточную выработку на 300 тыс. баррелей, из которых 230 тыс. пришлось на Саудовскую Аравию, приблизившуюся к рекордам добычи 2016 года. Наш ориентир в 70 долларов по Brent остается в силе.

Агентство Fitch повысило рейтинг «Русгидро» до инвестиционного «ВВВ-». Признаки оживления в акциях компании имеются, но для пересмотра ее перспектив рекомендуем дождаться финансовых результатов по МСФО 29 августа. «Банк Санкт-Петербург» сегодня рассмотрит возможность обратного выкупа акций, что привело к росту на 8.6%. По текущим ценам покупать довольно рискованно, высокая волатильность в бумагах сохранится. Также сегодня на повестке дня отчеты по МСФО за 1П «Ростелекома», «ММК».