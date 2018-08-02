Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умерено негативный. Цены на нефть немного растут после падения накануне. Сигналы с мировых площадок в основном пессимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых рынках США в среду закрылись ростом высокотехнологичного Nasdaq примерно на 0,5% благодаря сильным квартальным результатам Apple. Индексы S&P500 и Dow Jones, однако, потеряли 0,1-0,3% ввиду опасений относительно усиления торгового противостояния. ФРС при этом ожидаемо оставила процентные ставки без изменений, сохранив курс на их постепенное увеличение. На рынке ждут, что в следующий раз повышение ставок состоится в сентябре и в целом нейтрально отреагировали на решение центробанка.

Фьючерс на индекс S&P500 с утра теряет около 0,1%.

Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,5%.

На торгах в Азии наблюдается негативная динамика. Японский индекс Nikkei 225 потерял около 1,2%. На биржах Китая также преобладают продажи. Инвесторы опасаются предупреждения администрации Трампа о возможном введении 25-процентных пошлин на импорт товаров из КНР в объеме 200 млрд долларов.

Нефтяные котировки с утра прибавляют порядка 0,2% после снижения накануне. Давление на цены в среду оказали данные о неожиданном увеличении запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,8 млн баррелей. Добыча нефти при этом снизилась с рекордных 11 млн барр в день до 10,9 млн барр в день. Нефтяной рынок, однако, охватили коррекционные настроения – инвесторы фиксировали прибыль, опасаясь увеличения мирового предложения.

В четверг макроэкономической статистики стоит выделить индекс цен производителей еврозоны в июне (12.00 мск), ключевую ставку Банка Англии (14.00 мск), выступление главы Банка Англии (14.30 мск), недельное количество обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск), заказы в обрабатывающей промышленности США в июне (17.00 мск). Сезон квартальных отчетностей продолжат AXA, Barclays, BMW, Metro, Societe Generale и другие.

Техническая картина и прогноз

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов среды показали отрицательную динамику, но смогли устоять выше средних полос Боллинжера дневных графиков (2310 и 1160 пунктов соответственно). С технической точки зрения перед индикаторами по-прежнему открыта дорога к движению в район недавних максимумов, расположенных у 2380 и 1200 пунктов соответственно.

Рубль в среду продолжил ослабление против доллара и евро, оказавшись под давлением нефтяных цен. Пара доллар/рубль поднялась выше 63 руб. Евро завершил день чуть выше 73,5 руб. Российская валюта в целом продолжает среднесрочное боковое движение и вернулась к ослаблению после попыток роста на прошлой неделе.

На российском фондовом рынке в первой половине дня не исключены умеренные продажи под воздействием негативного внешнего фона. Цены на нефть с утра, однако, приостановили падение, что сдержит “медведей” от более активных продаж. Важным для индексов по итогам четверга будет закрепление выше преодоленных накануне поддержек. Рубль может немного укрепиться против доллара и евро в рамках коррекции, но в целом остается в “боковике”.