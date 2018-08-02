После того, как в июне маржа производства стали и цены на уголь приблизились к многолетним максимумам, а в июле они начали выравниваться. В то время как настроения на рынках продолжают ухудшаться из-за новостей о квотах ЕС, возобновление экспорта китайской стали, вероятно, спровоцирует дальнейшую коррекцию показателей рентабельности производителей стали в 2п18 (в Китае за июль уже снизилась на 3%). Увеличение потребления в России может несколько сгладить эффект от предстоящего снижения рентабельности, поскольку спрос продолжает расти, подкрепляя премию к внутренним ценам на уровне около 50 долл./т в августе. По нашим оценкам, в 3к18 цены на сталь снизятся на 25% относительно спотовых, поэтому с фундаментальной точки зрения по-прежнему отдаем предпочтение неинтегрированным компаниям.

Основные тренды на рынках стали и сырья для ее производства в июле выглядели следующим образом.

Цены на коксующийся уголь снизились на 13%. В июне цены на премиальный твердый коксующийся уголь резко скорректировались (-13%, до 174 долл./т) на фоне сокращения запасов китайских производителей угля. Несмотря на то, что за июль цены на железную руду выросли на 4%, стоимость сырьевой корзины к концу месяца снизилась на 2%, до 229 долл./т.

Маржа производства стали на пике. Данные по торговому обороту Китая за июль свидетельствуют о дальнейшем росте экспорта: +2% г/г (рост впервые с середины 2016 г.). Мы полагаем, что это отражает значительное восстановление объемов производства с начала года. Частично это было заметно по спотовым ценам на сталь, которые за июль опустились на 3%. Учитывая, что за июль маржа производства стали снизилась на 3%, однако по-прежнему остается на многолетних максимумах в 354 долл./т, мы полагаем, что стоит ожидать дальнейшего ее снижения.

ЕС вводит квоты на поставку. В качестве ответных мер на 25%-е таможенные пошлины на сталь ЕС ввел квоты в отношении импортв 23 видов продукции из стали. Любые объемы поставок сверх квот будут облагаться пошлинами в размере 25%. Данная мера будет действовать 200 дней, а окончательное решение будет вынесено в январе 2019 г. Учитывая динамику импорта в 1к18, пошлины начнут действовать только в январе 2019 г., что означает ограниченное использование тарифов до принятия окончательного решения.

Рост цен в России в июле приостановился. К концу июля премия к цене на сталь на внутреннем рынке снизилась до 32 долл./т (против 56 долл./т в среднем за июнь) вследствие незначительного снижения цен локальными производителями и небольшого ослабления рубля. Однако, по некоторым данным, в августе российские производители могут повысить цены на 2–3% по сравнению с предыдущим месяцем, вследствие чего премия, как мы ожидаем, вернется в район 50 долл./т. В то же время цены на стальную арматуру продолжают торговаться с дисконтом в 37 долл./т к цене заготовок (против исторической премии в 26 долл./т), несмотря на увеличение внутреннего спроса.

Уровень потребления в России в июне продолжал расти. Суммарный объем потребления стали в России в июне вырос на 2% г/г за счет того, что темпы роста потребления арматуры повысились до 11% г/г. Мы предполагали, что из-за снижения строительной активности в период проведения чемпионата миру по футболу результат окажется слабее. Достигнутый показатель подкрепляет наш оптимизм ы отношении сезонного увеличения спроса на сталь в августе.

Влияние на рынок акций. Падение цен на коксующийся уголь и появление признаков тенденции к снижению маржи производителей стали на фоне возобновления экспорта из Китая могут негативно отразиться на стоимости акций всех компаний горно-металлургического сектора. На наш взгляд, интегрированные компании (Евраз, Северсталь) окажутся более устойчивыми к этому риску по сравнению с неинтегрированными производителями (ММК).