В четверг наблюдалось углубление коррекции вниз по индексу РТС. Ранее сообщения о росте запасов сырой нефти в США и увеличении объемов добычи ОПЕК оказали давление на котировки нефтяных фьючерсов, что негативно отразилось на спросе и в российском секторе голубых фишек. В течение дня было объявлено решение Банка Англии по процентным ставкам – как и ожидалось, основная ставка было повышена с 0.5% до 0.75% годовых, но сопутствующий комментарий был истолкован трейдерами как указание на возможность паузы в ужесточении денежной политики на фоне неопределенности в последствиях выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit). В итоге комментарий Банка Англии стал поводом к укреплению доллара США в роли «защитной валюты». Последнее негативно отражается на сравнительной привлекательности активов на развивающихся рынках. В российском секторе высоколиквидных бумаг слабее рынка выглядел Аэрофлот (AFLT, —4.1%), сообщивший о чистом убытке по РСБУ за второй квартал текущего года. Акции Московской биржи (MOEX) подешевели на 2.0%, Сбербанка (SBER) – на 1.9%, Северстали (CHMF) – на 1.7%.

Во втором эшелоне была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, Сафмар (SFIN) подешевел на 9.9%, РуссНефть (RNFT) – на 8.4%, ДЭК (DVEC) – на 8.0%.

Фондовые индексы США закрылись в среднем в плюсе, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы потеряли в среднем более 1%, по азиатским индексам наблюдаются разнонаправленные изменения.

В краткосрочной перспективе возможен некоторый период консолидации по индексу РТС. Существенные для рынка нефти данные, опубликованные в течение недели, по большей части уже учтены в котировках, а риски усиления «торговых войн», хотя и сдерживают готовность инвесторов к принятию риска, пока не дают оснований для заметного снижения. Тем не менее, обстановка на мировых рынках в целом пока не выглядит благоприятной для восстановления восходящего тренда по индексу РТС.

На валютном рынке в начале торгов возможна приостановка наметившегося движения вверх по паре доллар-рубль, но существенных оснований для заметной коррекции вниз пока не наблюдается. Во второй половине дня в США ожидается выход данных по рынку труда (non-farm payrolls, 15:30 мск), что потенциально может стать фактором роста волатильности как по валютным курсам, так и в фондовой секции.