Июль стал еще одним хорошим месяцем для мирового рынка алмазов: в частности, благодаря повышению цен на бриллианты на 2% дополнительно увеличилась прибыльность ограночного производства. Помимо этого, операционные результаты крупнейших добывающих компаний за 2к18 показывают, что, несмотря на сокращение товарных запасов и рост продаж алмазов в годовом сопоставлении, объем производства снизился на 5% (первое снижение с 2016 г.). По мере уменьшения товарных запасов и их приближения к нормальным уровням мы видим потенциал дальнейшего роста цен на алмазы в среднесрочной перспективе. На наш взгляд, конъюнктура мирового рынка алмазов остается благоприятной для Алросы.

Ниже представлены основные тенденции и новости прошлого месяца

Мировое производство алмазов в 2к18 снизилось на 5% г/г. В 2к18 мировое производство алмазов сократилось приблизительно на 5% г/г, до 35,7 млн карат. Это первое снижение с 2016 года. Это было обусловлено прежде всего снижением показателей Алросы после аварии на руднике Мир, которое было лишь отчасти компенсировано увеличением производства De Beers на 3% г/г и наращиванием мощности рудника Гачо Куэй. Добывающие компании продолжают сокращать товарные запасы: продажи на 2,1 млн карат превысили объем производства. Весьма вероятно, что товарные запасы у крупнейших компаний приближаются к нормальным уровням, по достижении которых потенциал дальнейшего сокращения запасов будет ограничен.

Рыночные цены на алмазы выросли на 4–7% с начала года. Поскольку добывающие компании существенно не меняли цены на алмазную продукцию, они остаются на 4–7% выше уровня начала года (при этом лидеры отрасли по-прежнему отстают от менее крупных компаний). Вместе с тем цены на бриллианты продолжили расти опережающими темпами: стоимость камней размером 0,3 карата на массовом рынке в июле поднялась на 2%. В результате дополнительно увеличилась прибыльность ограночного производства.

Последние данные о торговле в Индии указывают на дальнейшее сокращение запасов алмазного сырья. В июне чистый экспорт бриллиантов из Индии продолжил уверенно расти – в стоимостном выражении он увеличился на 11% г/г, при этом средняя стоимость камня поднялась на 18% г/г. В то же время чистая импортная стоимость алмазов снизилась на 15% г/г.

Продажи ювелирных изделий заметно увеличились в 2к18. Рост продаж ювелирных изделий и часов в США в мае вновь (третий месяц подряд) превысил 9% г/г. Розничные продавцы бриллиантов в США пока не опубликовали результаты за 2к18, а азиатские уже сообщили о положительной динамике продаж в материковом Китае в среднем и росте продаж более чем на 20% г/г в Гонконге и Макао.

Чего ожидать в будущем месяце. В августе в центре внимания будут данные о продажах Алросы за июль и отчетность за 2к18 менее крупных компаний. В конце месяца будут опубликованы результаты за квартал крупных американских ритейлеров (Signet и Tiffany). Если вы, как инвестор, хотите понять текущее состояние ограночного сектора в преддверии сезона отпусков в Индии и западных странах, ВТБ Капитал приглашает вас присоединиться к намеченной на 30 августа поездке в Антверпен с посещением производственных предприятий.