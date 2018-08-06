Цены на нефть снизились на фоне увеличения запасов нефти в хранилищах США и отмены закупок американской нефти Китаем. В ответ на торговые пошлины Китай отказывается от планов импортировать нефть и газ у США. Китай импортировал 313 тыс. баррелей в сутки американской нефти за первые 6 месяцев 2018 г. Для американской нефтяной отрасли китайский рынок является одним из основных, и быстро заменить его будет непросто, поэтому, вероятно, компаниям придется снижать цены. В сентябре уже ожидается снижение импорта со стороны Китая до 203 тыс. баррелей в сутки, а в октябре он может прекратиться совсем, согласно источнику Reuters. Количество активных буровых установок в США снизилось на 2 единицы, добыча нефти снизилась 100 тыс. баррелей – до 10,9 млн баррелей в сутки.

Российские компании энергетического сектора оказались под риском введения новых санкций со стороны США, согласно новому представленному законопроекту. Акции Роснефти, несмотря на это, подросли за неделю на 2,3%, после объявления программы выкупа акций на 2 млрд долл. Впрочем, после роста капитализации компании на 40% с начала года дальнейший рост может быть сдержан возможными ограничительными мерами со стороны США.

Промышленные металлы снизились из-за снижения производственной активности в Китае. Индекс деловой активности в производственном секторе Китая снизился с 51 до 50,8, что говорит о постепенном замедлении роста экономики. Индекс промышленных металлов LME снизился на 1,4%, с началом торговой войны – на 15%. Из промышленных металлов худшим за неделю был кобальт – 5%, так как китайский автомобильный сектор и сектор электроники находятся под воздействием санкций США. Никель подешевел также на 5% из-за снижения спроса на металл со стороны Китая.

Цена золота продолжает снижаться и почти достигла уровня 1200 долл. за унцию. Согласно World Gold Council Report, спрос на золото находится на самом низком уровне с 2009 года. Сильная американская валюта продолжает давить на цены на драгоценные металлы. На заседании ФРС в сентябре высока вероятность повышения ставки, это сдерживает инвесторов от покупок золота. Кстати, объемы золота в физических ETF сокращаются уже третий месяц подряд.

Турецкая лира подешевела к доллару на 7%. США ввели санкции на министров юстиции и внутренних дел Турции, тем самым обвалив турецкую валюту. Вице-президент США Пенс высказывался в пользу увеличения санкционного давления на Турцию, если она не освободит пастора, которого турецкие власти удерживают с 2016 года за связь с партией Курдистана.

Британский фунт укрепился почти на 2% после повышения ставки банком Англии на 0,25 п.п. Банк отметил низкую безработицу (4,2%) и инфляцию выше 2%. Настрой банка остается «ястребиным», ожидается дальнейшее повышение ставки, что может послужить причиной дальнейшего укрепления фунта.

Евро в этом плане везет меньше, ЕЦБ продолжает проявлять нерешительность в вопросе ужесточения денежно-кредитной политики.