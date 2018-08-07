По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись ростом. По данным Thomson Reuters, из 413 компаний, входящих в индекс S&P 500, 79,2% превысили оценки прибыли.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,35%, закрывшись на отметке 2850,40 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,16%, высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 0,61%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на один базисный пункт до 2,94%.

По оценке Bank of America Merrill Lynch прибыль американских компаний в текущем году увеличится более чем на 20% за счет сокращения расходов и снижения долга. Половина роста произойдет благодаря налоговой реформе Трампа — ставка корпоративного налога с 2018 года была снижена с 35% до 21%.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,35%, закрывшись на отметке $73,63 и отыграв введение санкций Вашингтоном в отношении Тегерана, которые в ближайшее время могут снизить экспорт "черного золота" из исламской республики. Снижение опасений игроков насчет быстрых темпов наращивания добычи нефти Саудовской Аравией и Россией также поддерживает "быков".

В настоящий момент локальной поддержкой по Brent выступает уровень $73, сопротивления расположены на $74,55 и $75,20.

Сегодня в 23.30 мск будут опубликованы предварительные данные по недельным запасам в США от Американского института нефти, которые определят динамику нефтяных цен в первой половине торгов в среду.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,08%, закрывшись на отметке 2299,88 п. На данный момент локальные поддержки в индикаторе по-прежнему находятся на отметках 2280 и 2260 пунктов, сопротивления расположены на 2310 и 2325 пунктов.

В текущей ситуации локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на уровне 113000 и основная на 112000. Сопротивления расположены на отметках 115300 и 116400 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 63,74, снизившись на 0,63% по отношению к доллару США. По сообщению Минфина, ведомство с 7 августа по 6 сентября направит на валютные операции 383,2 млрд руб. Благодаря бюджетному правилу рубль продолжит находиться в диапазоне 60-65 как минимум до середины сентября текущего года.

На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступает отметка 64,20, основным — 65. Поддержки расположены на 63,50 и 63,10.