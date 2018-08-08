SEC продлила срок принятия решения по биткоин-ETF VanEck и SolidX до 30 сентября. Слухи о желании SEC одобрить заявку вчера восстановили курс BTC до $7144. После отката продавцы перешли в наступление. По итогам дня курс биткоина снизился на 3,17%, до $6711.

Массированными продажами продавцы с первого раза пролетели зону поддержки $6845/55. Падение остановилось на трендовой линии $6600. Последний рубеж перед падением до $5745. По формирующейся ценовой модели, я думаю, цена достигнет его в ближайшие дни.

Фаза снижения у меня по расчетам должна завершиться 23 августа. Ралли на рынке ожидаю к концу сентября. Если скорость падения не замедлится, то к 23 августа биткоин будет стоить $4550. А там, смотришь, в сентябре SEC одобрит заявки на ETF.

Мысль такая: кто-то хочет обрушить рынок, чтобы закупиться по низким ценам перед серией положительных новостей. BTC есть куда падать. На $5745 его можно частично подкупать, но основную часть стоить оставить на прогиб к более низким уровням.

Курс снижался до $6375, где продавцы встретились с рыночными ордерами покупателей. Цена отскочила к $6555, но покупатели не смогли закрепить рост. Текущая цена – $6471. «Бычий» импульс стал опять угасать. Падение цены ниже $6445 приведет к новой волне продаж биткоина. Ближайшие целевые уровни $6350 и $6150.