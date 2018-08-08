Роснефть (BB+/Baa3/-) опубликовала сильные результаты за 2 кв. 2018 г. Выручка выросла на 20% кв./кв. до 2,07 трлн руб., EBITDA — на 47% кв./кв. до 565 млрд руб., чистая прибыль удвоилась (256 млрд руб.). Рост обеспечен главным образом улучшением конъюнктуры: цена на нефть Urals повысилась на 11% кв./кв. до 72,5 долл./барр., средний курс руб./долл. ослаб на >10% до 61,8 руб., и средняя рублевая цена на нефть выросла на >20% до 4,48 тыс. руб./барр.

Свободный поток после процентов вырос почти в 3 раза до 157 млрд руб. Общий долг остался около 4 трлн руб., при этом краткосрочная задолженность снизилась на 20% кв./кв. до 911 млрд руб. Чистый долг/EBITDA LTM (без учета долгосрочных ликвидных активов и обязательств по предоплатам) сократился до 2,1х, а с учетом обязательств по предоплатам ~28,3 млрд долл. и прочих ликвидных активов на 14,8 млрд долл. – до 2,4х (с 2,9х). По данным Роснефти, суммарные ликвидные активы превышают 1,2 трлн руб., что покрывает краткосрочный долг.

Свободные средства могут понадобиться на стратегию по росту капитализации (включает выкуп акций на 2 млрд долл. до 31 декабря) и снижению долга и обязательств по предоплатам на 500 млрд руб. При этом акции компания намерена выкупать только при их низкой стоимости. Учитывая существенный рост котировок, мы не ожидаем выкупа на значительные суммы в 2018 г.

Снижение долговой нагрузки большей частью можно обеспечить свободным потоком, который, по нашим оценкам, в 2018 г. может превысить 400 млрд руб. (после уплаты процентов). Также Роснефть рассчитывает продать непрофильные активы и уже ищет партнеров для реализации ряда проектов по добыче нефти и газа. Кроме того, ожидается поступление средств от Венесуэлы в счет выданных предоплат (остаток — 3,6 млрд долл.). По данным Роснефти, погашения идут по оговоренному графику, и последний платеж запланирован на 2020 г. Таким образом, мы полагаем, что в 2018 г. Роснефть будет сосредоточена на снижении долговой нагрузки в основном за счет поступлений от операционной деятельности, а выкуп акций будет проходить по большей части в 2019-2020 гг.

Выпуски Роснефти выглядят дорого в сравнении с бумагами НорНикеля: так, GMKNRM 22 котируется с премией 10 б.п. к ROSNRM 22, мы считаем, что вместо премии должен быть дисконт (жесткие санкции против НорНикеля маловероятны).