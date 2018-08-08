Глядя на общий итог торгов вчерашнего дня можно было бы уверенно сказать, что торги прошли строго по плану, именно так, как и прогнозировали аналитики. И действительно, позитив, принесенный «китайскими ветрами» с азиатских рынков, к началу основной торговой сессии никуда не улетучился, и индексы с гэпов сразу же ушли вверх, прибавив прогнозируемые полпроцента. И собственно на этом все инвестиционные идеи закончились. Точнее, почти закончились.

Все же одна инвестидея по ходу торгов появилась. Родилась она, как это водится в последнее время, из твита Илона Маска, который сообщил, что готов выкупить акции своего детища — компании Tesla — по цене в 420 долларов за акцию. И вот тут-то все и началось. Сначала вообще многие подумали, что это шутка. Но когда все поняли, что Илон Маск не шутит, то акции Tesla (TSLA, +10,99%) начали разгоняться и постепенно «уходить в космос». При этом на рынке продолжала царить полная неопределенность, которая достигла такой степени, что биржа NASDAQ вынуждена даже была на какое-то время приостановить торги этими акциями и дать время инвесторам успокоиться и прийти в себя. Но даже пауза в торгах не смогла остановить рост котировок Tesla, и они поднимались все выше и выше, закрыв день ростом почти в 11%.

И все было бы хорошо — выкуп так выкуп. Однако, у специалистов есть очень большие сомнения, что Илону Маску удастся это сделать. Во-первых, у Маска нет таких денег. Во-вторых, даже если он деньги все же найдет, то это не значит, что он сможет создать частную компанию в той форме, которую предложил (то есть с сохранением долей тех акционеров, кто не пожелает продавать свои акции).

Но если Илон Маск все же не будет выкупать акции, то от этого ему будет еще хуже. Поскольку тогда его вчерашние действия подпадают под статью о манипуляциях на рынке, и это в свою очередь повлечет за собой как минимум многомиллиардные штрафы, а как максимум — уголовное дело и реальные сроки тюремного наказания. Таким образом, получается, что Илон Маск вчера сам себя загнал в ловушку, из которой очень сложно будет выбраться без потерь. И сделал он это на совершенно ровном месте в тот момент, когда дела вроде бы начали налаживаться и когда буквально несколькими днями ранее появились хорошие арабские инвесторы, купившие на несколько процентов акции Tesla. Поэтому, как видим, и у умнейших людей бывают свои «грабли», на которые они периодически наступают.

Что же касается итогов торгов, то они действительно прошли во вполне предсказуемой, достаточно тихой и спокойной обстановке на фоне средних объемов и невысокой волатильности.

Индекс S&P500 вполне прогнозируемо не смог с ходу обновить свой январский абсолютный исторический максимум, но все же еще ближе подошел к этой заветной отметке. И теперь до нее остается уже менее полу процента.

Ожидания рынка 8 августа

Погода на рынке по сравнению со вчерашним днем малость испортилась. И нельзя сказать, что налетела какая-то неожиданная гроза, но все же настроение у инвесторов сегодня по итогам первой половины дня не сильно располагает к покупкам. Во-первых, а также возможно и во-вторых и в-третьих, вновь всплыла тема с торговыми войнами. Администрация президента Трампа сообщила, что с 23 августа вводятся 25-ти процентные тарифы на 279 товаров и товарных групп на общую сумму в 34 млрд. долларов. Естественно, это не прибавило радости «китайским товарищам», и китайский ведущий индекс Shanghai Composite уверенно завершил день в красной зоне, потеряв более 1%. Только-только мы вчера радовались тому, что этому индексу удалось выбраться из очень опасной зоны ниже важного уровня поддержки в 2730 пунктов, и тут… опять! Короче, маленький «нежданчик» мы все же сегодня получили.

Еще одна не очень приятная новость пришла с «фронта», который нас пока только радовал. Это — квартальная отчетность Walt Disney Co., которая оказалась к несчастью хуже прогнозов аналитиков. Пока реакция на выход отчетности умеренно негативная, и акции Disney теряют на премаркете чуть более 1%, но сам факт выхода такой отчетности, конечно, не придает участникам рынка уверенности и оптимизма.

Однако нельзя сказать, что все потеряно. Пока фьючерсы на основные американские индексы заняли выжидательную позицию, никуда не спешат и держатся вблизи нулевых отметок. Так что есть надежда, что появление какого-нибудь умеренного позитива сможет подтолкнуть рынок еще чуть выше. Вполне возможно, что таким позитивом станет сегодня выход данных о запасах сырой нефти. И Американский институт нефти, и аналитики прогнозируют сокращение запасов где-то чуть более чем на 3 млн баррелей. В случае выхода данных в соответствии с этими прогнозами, можно надеяться на рост нефтяных цен, что само собой должно положительно сказаться и на фондовых котировках.

Но все же рассчитывать на какие-то бурные торги сегодня точно не стоит. Многие участники рынка еще догуливают свои летние отпуска, и поэтому и общая активность, и обороты на торгах будут оставаться на уровнях ниже среднего. Нынешний статус-кво на рынке пока всех устраивает, и поэтому никто никуда не спешит и сильно двигать рынок в какую-либо сторону тоже никто не собирается. Ползем в улиточном темпе наверх — вот и хорошо! Пока расслабились и отдыхаем. Если, конечно, опять кто-нибудь что-нибудь не твитнет!