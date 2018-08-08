Компания Disney отчиталась о результатах 2-го квартала 2018-го прибылью в $2,95 млрд, или $1,87 на акцию. Результаты оказались немного хуже ожиданий, но компания имеет хорошие перспективы в свете планируемой покупки активов Fox.

Доходы медиаимперии в отчетном периоде выросли на 7% за год, до $15,23 млрд, во многом благодаря выходу новых фильмов. Выручка сегмента по производству студийных фильмов увеличилась на 20% благодаря успешному прокату фильмов «Мстители» и «Суперсемейка-2», которые стали одними из самых кассовых фильмов за всю историю компании.

Однако главный сегмент выручки компании — ТВ-сети, который включает в себя ABC, ESPN и Disney, показал снижение операционной прибыли, несмотря на общий рост доходов на 5%. Негативная динамика была вызвана расходами по развитию спортивного стримингового сервиса, которым занимается «дочка» Disney BAMTech. BAMTech специализируется на технологиях и создает решения для популярных спортивных лиг — хоккейной NHL и бейсбольной MBL.

Также среди ее клиентов сеть HBO — производителя популярных сериалов вроде абсолютного хита «Игры престолов». Проект является долгосрочной инвестицией, которая краткосрочно может оказывать негативное влияние на операционную прибыль, так как требует крупуных вложений. Мы считаем, что снижение операционной маржи в этом сегменте будет компенсироваться ростом в сегменте парков развлечений, что в итоге незначительно отразится на результатах. Мы ожидаем, что общая маржа по EBITDA останется на уровне 30%, а это один из лучших показателей в индустрии.

В целом для компании открываются хорошие перспективы на рынке стриминга благодаря покупке активов Fox за $71 млрд. Disney сможет пополнить библиотеку фильмов такими хитами, как «Симпсоны», «Люди X», «Аватар». Все эти известные сюжеты и персонажей можно не только «стримить» онлайн, но также использовать в тематических парках. Например, глава компании заявил о возможном запуске экологических туров от National Geographic.

Потенциал развития у компании велик как в традиционных блокбастерах, так и на рынке стриминга, поэтому Disney можно смело рассматривать как долгосрочную инвестиционную идею с целевой ценой в $135.