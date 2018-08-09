Новостной поток может оказать давление на отношение инвесторов к бумагам Аэрофлота, а возможная приостановка рейсов в США срежет около 5% выручки.

Аэрофлот называется одной из потенциальных целей новых санкций США из-за обвинений в использовании химического оружия. Представители Госдепа заявили вчера, что против России вводятся санкции в соответствии с Конвенцией о запрещении химического и биологического оружия 1991 г., предусматривающей меры против стран, которые использовали химическое оружие. Официальное уведомление о первом раунде санкций должно быть опубликовано 22 августа. Аэрофлот, как национальный перевозчик, может быть включен во вторую волну санкций, которая автоматически вступит в силу через 90 дней, если Россия не выполнит определенные условия. Вторая волна предполагает запрет на полеты Аэрофлота в кратчайшие сроки. В настоящее время авиакомпания летает в четыре американских города – Нью-Йорк, Вашингтон, Майами и Лос-Анджелес, которые обеспечивают 5% выручки.

Прямое влияние на P&L, ждем возможной реакции России. Хотя законодательство предлагает некоторые возможности для маневра (президент США должен «проконсультироваться» с конгрессом, прежде чем вводить второй раунд санкций), и есть положения, позволяющие отказаться от конкретных мер, Россия вряд ли пойдет на выполнение требуемых условий, таких как согласие на международные инспекции. Мы ожидаем, что Россия решительно ответит на ограничительные меры против Аэрофлота, однако отмечаем, что ни одна американская авиакомпания США не имеет прямой полетной программы в Россию, а значит, ответ будет «асимметричным».