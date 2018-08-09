Для российского рынка вчерашний день был напряженным. Под самым сильным давлением оказались короткие ставки кросс-валютной кривой: 3-месячная NDF выросла до 6,66% (+35 бп), 9-месячная – до 6,72% (+29 бп). На фоне волатильности валютного рынка ставка однодневного валютного свопа закрылась лишь чуть ниже уровня оффера ЦБ. Средневзвешенная ставка составила 6,60%, поднявшись на 53 бп относительно уровня предыдущего дня.

Ставки процентных свопов не стали исключением, прибавив в среду 10–15 бп по всей длине кривой. Вчера стартовал очередной период усреднения резервов, однако этот фактор пока не оказал особого давления на рынок. Стоимость однодневного репо под залог ОФЗ составила около 6,76%, что всего на 4 бп выше, чем днем ранее.

Спрос на однодневное репо с Федеральным казначейством вчера практически отсутствовал, при этом банки привлекли 80 млрд руб. на депозиты на срок 141 день. По состоянию на вчерашнее утро остатки средств банков на корсчетах в ЦБ составляли 1,45 трлн руб., однако, после того как в систему вернулись 1,21 трлн руб., размещенные в рамках аукциона однодневных депозитов ЦБ во вторник, их объем, как мы полагаем, должен был вновь превысить 2,0 трлн руб.