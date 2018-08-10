Сегодняшний день обещает непростое начало для рубля – USD/RUB 67.05 – коррекционное давление возвращается, однако источником выступает не столько геополитический торг между Россией и США, сколько риск «заражения» от сопоставимых валют. Турецкая лира на сегодняшних торгах теряла до 10% от стоимости (USD/TRY 6.30, в моменте вернулась к 5.82) на фоне повышенных опасений инвесторов о перспективах стабилизации внутреннего рынка валютной ликвидности после введения санкций со стороны США. Проблема имеет схожие сценарии развития с ситуацией 2014 года в России: отталкивается от дефицита текущего счета и навес внешнего валютного долга.

Есть ли риск распротстранения валютного кризиса Турции на Россию? Если убрать с повестки санкционный риск, то ответ на наш взгляд отрицательный. Профицит текущего счета и бюджета подкрепляют финансовый профиль страны. Однако, как и днем ранее, ситуацию на внутреннем рынке в перспективе месяца будет определять грамотный ответ со сторона Банк России и Минфина.

Мы сомневаемся, что бюджетное правило будет изменено под давлением текущих обстоятельств, однако объемы первичных размещений будут снижены. Со стороны Банка России, в первую очередь, должна последовать подстройка тактики покупки валюты в пользу бюджетного правила на открытом рынке. Кроме того, отсутствие признаков дефицита валюты на денежном рынке и перенос давления на инструменты хеджирования (форварды и валютные свопы) не гарантирует спокойствия в дальнейшем. По этой причине, должна быть повышена гибкость в оперативном предоставлении валютной ликвидности через стандартные инструменты (свопы и репо).

Ослабление лиры транслировалось почти в 2.0% коррекцию юэноафриканского ранда, и что более важно в коррекцию евро и фунта стерлингов. Обе пары пробыли значимые уровни поддержки – 1.15 и 1.28, соответственно – и придали импульс доллару США (DXY 96.0, +0.6%).