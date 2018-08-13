В пятницу в первой половине дня динамика цен на золото вполне соответствовала последним трендам: желтый металл подешевел на $7 до $1 206 за унцию на фоне коррекции пары EUR/USD с 1,154 до 1,143. Одновременное снижение доходности гособлигаций США (которое оказывает поддержку ценам на золото, но обычно является второстепенным фактором для этого рынка, поскольку в основном динамику определяет укрепление доллара) указывает на неприятие рисков: инвесторы переводят средства в надежные американские активы, учитывая обвал турецкой лиры и его последствия для финансовых рынков. Во второй половине дня в пятницу золото подорожало почти на $11 до $1 217 за унцию, несмотря на продолжавшуюся коррекцию EUR/USD (эта пара опустилась ниже 1,14). Такая нетипичная динамика обычно наблюдается в периоды, когда ситуация на рынке остается крайне неопределенной или когда инвесторы обеспокоены геополитической ситуацией, и это способствует перетоку средств в более надежные активы. Все зависит от уровня неопределенности: если он достаточно высок, то цены на золото идут вверх, несмотря на укрепление доллара. В пятницу вечером поддержку золоту оказал приток средств с фондового рынка, где в течение дня наблюдалось падение. Отметим, что в пятницу также дорожала японская иена, которая традиционно считается защитным активом.

Впрочем, пятничный рост цен на золото оказался кратковременным, и сегодня на азиатской сессии инвесторы снова обратили внимание на укрепление доллара США. В результате на момент написания данного обзора цены на золото опустились до $1 205 за унцию. Наши аналитики валютного рынка полагают, что дальнейшее ослабление турецкой лиры может способствовать росту доллара США. Это негативный фактор для цен на золото, которым сегодня будет сложно удержаться выше психологически важного уровня $1 200 за унцию. Последние данные технического анализа, указывают на то, что цены на золото будут склонны к снижению в диапазон $1 174-1 194 за унцию, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.