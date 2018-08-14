Евро накануне отыграла часть утраченных позиций, вернувшись выше отметки 1.14. Некоторому восстановлению позиций евро способствовало прекращение резкого обесценения турецкой лиры. Стремительное ослабление лиры в предшествовавшие дни создавало давление на евро, поскольку европейские банки имеют на балансах довольно заметные объемы кредитов, выданных турецким заемщикам. Таким образом, турецкая тема останется крайне важной для динамики европейской валюты в ближайшие дни. Из макроэкономической статистики сегодня предстоит публикация индекса экономических настроений от ZEW для Германии в 12:00 по Москве. Индекс, демонстрировавший продолжительное снижение в последние месяцы, вполне может показать неплохую динамику на этот раз. В этом случае евро может поучить дополнительный источник позитива.

Рубль, накануне открывшийся заметным ослаблением, попытался в понедельник начать отыгрывать часть потерь. В итоге к закрытию российской валюте удалось зацепиться ниже отметки 68 в паре с долларом. Развороту в динамике российской валюты способствовала, в частности, наметившаяся стабилизация турецкой лиры, где ЦБ анонсировал ряд мер, направленных на недопущение кризиса ликвидности. Локальным источником поддержки для рубля может выступать приближающаяся дата выплаты страховых взносов (15 августа), на фоне чего экспортеры могут активизировать продажу валютной выручки. Большинство валют развивающихся стран также осторожно восстанавливали свои позиции. Отсутствие новых негативных заявлений по санкциям также дало российскому рынку небольшую передышку. При сохранении перечисленных базовых условий рубль может продолжить сдержанные попытки восстановления.