Вчера Индекс Московской биржи сумел отыграть утреннее снижение и по итогам дня вырасти почти на 0,5%. Обнадеживает рост акций Сбербанка (+2,1%) и ГМК «Норникель» (+1,9%). Эти бумаги традиционно пользуются повышенным спросом нерезидентов и их рост может свидетельствовать о частичном возврате иностранных инвесторов в российские активы.

Впрочем, ситуация в среднесрочном плане пока неопределенная и вчерашний рост может быть всего лишь коррекционным отскоком. Пока тот же Сбер держится ниже важных для него уровней 200 и 204 руб за акцию, покупать бумаги крупнейшего российского банка на среднесрочную перспективу опасно.

Сегодня с утра при умеренно положительном внешнем фоне: фьючерсы на американские индексы слабо растут после падения в понедельник; преимущественно в плюсе Азия. Но рост этот будет составлять десятые доли процента. Дальнейшая динамика рынка акций будет определяться внешним фоном и действиями нерезидентов.

Рубль до обеда пытался перейти в наступление, но падение нефти эти попытки пресекло. Сами котировки рубля напрямую слабо зависят от нефтяных цен из-за присутствия на рынке Минфина. Однако понижение цены на сырье снижает привлекательность рублевых активов, поскольку как бюджет, так и и финансовое положение большинства компаний по-прежнему зависят от цен на углеводороды.

К закрытию вечерних торгов котировки нефти вновь вернулись ближе к 73 долларам за баррель, где и остаются сейчас. При этом на 0,15% растет пара евро-доллар, оставаясь выше отметки 1,14. Это дает основания рассчитывать на новые попытки рубля отскочить от локальных минимумов. Для снятия перепроданности российской валюте хорошо бы пойти в район 65,5-66 руб за доллар.