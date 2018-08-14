Российский рынок акций начал новую торговую неделю с незначительного роста. Объемы торгов вновь были повышенными. При этом единой динамики среди голубых фишек не наблюдалось.

Участники рынка начали осознавать, что инициатива Белоусова с изъятием сверхдоходов у металлургических и химических компаний выглядит нереалистичной. В текущем виде она не будет поддержана и принята. В результате акции компаний, которые в пятницу заметно просели на этих новостях, уже в понедельник частично или полностью выкупили просадку.

Выше 11 000 руб. вернулись акции Норильского никеля (+1,9%). Компания накануне опубликовала отличный отчет за I полугодие 2018 г. Плюс положительным драйвером для рублевой капитализации ГМК является текущий рост USD/RUB. Если не будет резкого возвратного движения в рубле, то фаза роста в Норникеле может быть продолжена.

Кроме того, девальвация рубля оказывает поддержку и другим металлургам: Северстали (+3,43%), НЛМК (+2,57%), ММК (+2,0%). При этом акции Полюса (-1,16%) и Полиметалла (+0,25%) вчера проигнорировали общую тенденцию сектора. Причина в падении цены на драгметаллы. Котировки золота в понедельник опустились ниже $1200 за тройскую унцию, достигнув минимальных значений за последние полтора года. Схожая ситуация в серебре и платине.

Распродажа в золоте во многом обусловлена укреплением доллара и ускоренным падением валют развивающихся стран. На мой взгляд, в текущей ситуации возможен лишь незначительный отскок, но общий тренд в драгметаллах в ближайшей перспективе вряд ли поменяется. Привычного ранее бегства от рисков в золото мы сейчас не наблюдаем и, вероятно, не увидим, так как в целом такая тактика, на мой взгляд, уже является экономическим рудиментом.

В ряде российских голубых фишек накануне сформировались разворотные сигналы, когда после прокола предыдущих минимумов произошел резкий выкуп просадки. На технических индикаторах нарисовались «бычьи дивергенции», намекающие на слабость продавцов. В частности, такую картину мы видим в акциях Сбербанка, ВТБ, Интер РАО, X5 Retail Group.

Глядя на индекс МосБиржи, может показаться, что российский рынок акций не так уж сильно и упал. Котировки находятся всего лишь в 4% от исторических максимумов. Однако, если оценивать стоимость активов в долларах, то тут картина более драматичная. Долларовый индекс РТС накануне обновил минимумы последних 12 месяцев. В последние пару недель он даже выглядел хуже, чем индекс развивающихся рынков MSCI EM.

Тем не менее, на дневном свечном графике РТС в понедельник сформировался первый сигнал разворота с потенциалом на 1085-1095 п. Чтобы его подтвердить, сегодня необходимо закрыть сессию на положительной территории.

В паре USD/RUB в понедельник был еще один импульс роста. В моменте курс поднимался до 68,5, но ближе к закрытию котировки опустились к 67,8. Не исключено, что при прочих равных сегодня-завтра может быть день перелома локальной тенденции.

Относительно текущей ситуации на рынке нефти рубль сейчас выглядит дешевым. Однако есть ряд других геополитических факторов, которые разогнали стоимость валюты в отрыве от нефтяного драйвера. Присоединяться к росту доллара около текущих значений уже не очень удобно, хотя давление на российские ОФЗ и рубль со стороны оттока нерезидентов пока еще сохраняется.

Падение индекса российских гособлигаций (RGBI) наблюдается уже девять сессий подряд. В результате произошел достаточно интересный момент: доходность десятилетних ОФЗ поднялась выше уровня ключевой ставки Банка России. Естественно, все это премия за геополитику и риски санкций.

Ослабление рубля в среднесрочной перспективе может ускорить инфляцию, что уже дисконтируется в стоимости длинных ОФЗ. В такой ситуации среди гособлигаций в качестве защитных инструментов выступают выпуски ОФЗ-ИН52001 и 52002, номинал которых зависит от ИПЦ.

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американский рынок после закрытия нашей основной сессии в понедельник снизился. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут на 0,14%, нефть Brent в плюсе на 0,49%.