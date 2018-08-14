Объявлены итоги ежеквартального пересмотра индексов MSCI. Как и ожидалось, в структуре индекса MSCI Russia изменений нет. Применительно к российскому индикатору была только одна интрига — повысит ли индексный провайдер коэффициент free float для Интер РАО ЕЭС после изменений в структуре собственников компании. Провайдер предпочел оставить этот коэффициент на уровне 30%.

При этом, в соответствии с планами MSCI, был повышен ограничительный коэффициент для обращающихся на китайском рынке акций категории A — с 2,5% до 5,0%. Это означает, что вес таких ценных бумаг фактически увеличился вдвое. В результате немного уменьшился вес других развивающихся рынков в структуре соответствующего индекса. Вес России проформа сократился с 3,46% до 3,43%, говорится в обхоре Sberbank Investment Research.