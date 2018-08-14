В понедельник в сегменте валютного свопа ставки торговались в диапазоне 5,75-8,15%, среднее значение — 6,85%. На рынках МБК овернайт и рублевого РЕПО овернайт ставки маркировались в диапазоне 7,10-7,25%. Ставки валютного РЕПО опустились с 2,30-2,60% до 1,75%.

Ставки валютных свопов со сроками длиннее овернайт выросли вдоль кривой в среднем на 8 б. п.

Валюты развивающихся стран оставались под давлением из-за резкого падения турецкой лиры до исторических минимумов в первой половине дня, однако позднее стабилизировались. Рубль в течение дня выглядел лучше аналогов, чему способствовало прекращение покупки валюты ЦБ РФ. К закрытию обменный курс составил 67,82 руб. за доллар (ослабнув на 0,2%). Объем торгов на Московской Бирже составил $6,2 млрд, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.