Некоторое время в самом начале торгов была надежда на рост, но силенок у быков не хватило. Нефтяные котировки начали валиться с такой скоростью, что в отдельные моменты становилось просто страшно. Получили в итоге невнятное снижение на 0,5% на фоне совершенно ничего не значащих минимальных оборотов.

По итогам вчерашнего дня можно отметить повышенный спрос в акциях биотехнологический компаний, а также акции двух грандов американского фондового рынка — Apple (AAPL, +0,65%) и Amazon (AMZN, +0,53%). Эти две компании возвышаются над рынком как две могучих непоколебимых скалы посреди бушующего мирового океана. Что там внизу, их мало беспокоит. Котировки все растут и растут. Вчера в ходе торгов акции Amazon преодолевали очередную знаковую отметку в 1900 долларов за акцию, а акции Apple — 210 долларов за акцию. Порой становится страшно при мысли, что будет, если эти монстры в какой-то момент "навернутся"?

Из позитивных событий вчерашнего дня стоит отметить продолжение восхождения к новым вершинам акций телекоммуникационной компаний CenturyLink (CTL, +2,34%). После выхода отчетности неделю назад акции этой компании за последние 3 торговых дня уже выросли более чем на 18%, и пока даже трудно сказать, собираются ли они останавливаться в своем росте. А если собираются, то где?

Из плохих новостей отдельной строкой стоит, конечно же, провал банковских акций. В этом нет ничего удивительного, поскольку основным ньюсмейкером вчерашнего дня, определяющим общий настрой на рынке, была турецкая лира и все, что с ней связано. А банки имеют к этому самое непосредственное отношение.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 13 августа была заключена 62 561 сделка на общую сумму чуть более 40 млн. долларов США.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 14 АВГУСТА

Как обычно бывает, после вчерашнего совершенно беспробудно унылого дня тучи вдруг резко разбежались. Стало понятно, что не так страшен волк, как его малюют. Ситуация с турецкой лирой немного стабилизировалась, кажется, она нащупала некое дно. Также вчера вечером, уже после окончания торгов, начала улучшаться ситуация на рынке нефти после появившегося сообщения о сокращении добычи Саудовской Аравией. Нефтяные котировки после этого совершили "полицейский разворот": из минус 2% в течение нескольких часов вернули все ранее потерянное и даже к утру вышли в +1%. Утро вторника выглядит весьма оптимистичным. Все рынки, начиная с азиатских (за исключением Китая) и заканчивая фьючерсами на основные американские индексы, уверенно плюсуют, прибавляя в среднем до 0,5%.

Что может испортить погоду? Да в принципе все — рынок сейчас чрезвычайно нервный и подвержен воздействию любых негативных и позитивных факторов. И все же пока есть надежда на рост. Выходящие сегодня макроданные — динамика изменения импортных и экспортных цен — не столь важны, при любом раскладе не смогут как либо существенно повлиять на расстановку сил. Точно будут смотреть на выход квартальной отчетности от компании Home Depot (HD), которая должна появиться еще до начала торгов. Здесь есть очень неплохие шансы увидеть хорошую отчетность, что должно будет поддержать рынок.

При благоприятном и даже нейтральном внешнем фоне у нас есть сегодня возможность увидеть восстановление котировок после вчерашней маленькой распродажи. Вполне возможно, что мы увидим возврат к уровням конца прошлой недели, то есть рост в пределах 0,5%. Лидерами роста вполне может оказаться акции сырьевых компаний, которые вчера существенно снизились под давлением падающей нефти.