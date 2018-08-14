НорНикель (BBB-/Baa3/BBB-) опубликовал сильные финансовые результаты за 1П 2018 г.: выручка +19% п./п. до 5,8 млрд долл., EBITDA +37% п./п. до 3,1 млрд долл., рентабельность по EBITDA +6,8 п.п. до 52,8%, благодаря продолжившемуся росту цен (никель +25,5% п./п., медь +5%, палладий +6%) при увеличении объемов продаж палладия, в т.ч. из запасов (+42%), меди (+8%) и платины (+4%) и снижении продаж никеля (-7%). При этом рубль в среднем за 1П относительно предыдущего 2П 2017 г. ослабел незначительно (на 1%) из-за его укрепления в 1 кв. Операционный денежный поток вырос более чем в 5 раз до 3,1 млрд долл., что помимо роста операционной прибыли стало следствием постепенной нормализации оборотного капитала (высвобождение 448 млн долл. против ~1,4 млрд долл. инвестиций во 2П 2017 г., что было связано с погашением авансов по "старым" условиям). За 1П капвложения составили всего 503 млн долл. при годовом плане 1,9 млрд долл. На фоне сильных результатов долговая нагрузка значительно снизилась до 1,09х Чистый долг/EBITDA с 2,05х на начало года.

В свете последних событий наиболее актуальным сейчас является вопрос об увеличении налоговой нагрузки на компании металлургического и химического секторов РФ, предложенной помощником президента А. Белоусовым в связи с получением компаниями так называемых "сверхдоходов" благодаря ослаблению рубля и благоприятной конъюнктуры на мировых рынках (об эффекте на экономику в целом см. текст ниже). В соответствии с проектом с 14 компаний предложено рассмотреть изъятие 513,66 млрд руб. допдоходов за 2017 г., из них только с НорНикеля — 114,2 млрд руб. (1,67 млрд долл. по курсу ЦБ на сегодня), что приведет, по нашим расчетам, при прочих равных, к незначительному повышению долговой нагрузки компании до 1,4х Чистый долг/EBITDA с 1,09х (если это будет разовой мерой), а принимая во внимание рост расходов на capex во 2П и дивиденды, она не должна превысить 2,0х. Тем не менее, если все же эта инициатива будет принята, остается много вопросов: будет ли это разовой мерой, каковы будут конкретные объемы изъятий (например, с учетом высокой программы капвложений НорНикеля и пр.).

В случае введения санкций на госдолг РФ (напомним, в Сенат США представлен новый законопроект о санкциях), продажи, скорее всего, пройдут и по корпоративному сектору, что снижает привлекательность к покупке даже краткосрочных выпусков не экспортеров, которые уже не выглядят дешево.