Мы полагаем, что намерения властей изъять сверхдоходы у металлургов и химиков призваны снизить риски недополученных дивидендов нефтегазовых компаний в будущем. Напомним, что в этом и прошлом году план по доходам от госсобственности не выполнялся: на этот год он сокращен с 379 до 250 млрд руб. из-за рисков невыплаты дивидендов в плановом объеме. Однако мы полагаем, что такая мера в целом может стать негативной для экономики.

Во-первых, несмотря на важность дивидендов, сумма в 500 млрд руб. (которую власти рассчитывают получить) не столь значима в условиях консервативной политики по расходам и уже инициированным мерам по повышению НДС и пенсионного возраста (которые по отдельности дадут больший приток).

Во-вторых, с учетом неопределенности деталей анонсированной А. Белоусовым меры (например, непонятно, останется ли изъятие разовым или станет регулярным) такие действия нанесут вред инвестиционному климату и экономике, в частности, это может привести к решению соответствующих компаний стать непубличными, а также подтолкнуть их к завышению капвложений, занижению доходов и пр., приводя к ухудшению эффективности.