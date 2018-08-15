Qiwi (QIWI US: ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $23,6/акцию) завтра представит финансовые результаты за 2К18 и проведет телефонную конференцию.

Выручка. По нашему прогнозу, скорректированная чистая выручка за 2К18 составила 4,3 млрд руб., что на 46% выше г/г. Мы полагаем, что текущий тренд диджитализации платежей продолжится и приведет к увеличению объемов платежей. Мы считаем, что дополнительную поддержку выручке окажет сегмент E-commerce, в частности, сервис ЦУПИС (центр учета переводов интерактивных ставок) в связи с недавно прошедшим ЧМ по футболу. Наш прогноз скорректированной чистой выручки исходит из роста объемов платежей примерно на 20,6% г/г и на рост на 14 б. п. г/г средней комиссии.

Рентабельность. По нашему прогнозу, скорректированная EBITDA за 2К18 составит 1,4 млрд руб., что на 4% выше г/г при скорректированной рентабельности EBITDA 33,4%, что на 13,5 п.п. ниже г/г. Мы ожидаем ухудшения рентабельности на фоне роста общих, коммерческих и административных расходов из-за роста расходов на персонал (на фоне найма новых сотрудников по проекту СОВЕСТЬ и Точка) и рекламных расходов. По нашей оценке, скорректированная чистая прибыль за 2К18 будет на 8% ниже г/г и составит 1 млрд руб. на фоне тех же факторов, что и скорректированная EBITDA.

Информация о телефонной конференции. Компания в тот же день проведет телефонную конференцию в 15:30 мск/8:30 по восточноевропейскому времени.

Телефонные номера мы приводим ниже: +1 (877) 407-3982 или +1 (201) 493-6780 (международный номер). Пароль: 13681979. Мы считаем, что инвесторов будут интересовать показатели проекта СОВЕСТЬ и ТОЧКА.

Эффект на акции. Наш прогноз более оптимистичен в сравнении с консенсус-прогнозом. Мы ожидаем, что Qiwi продолжит демонстрировать хороший рост выручки, а рентабельность может превзойти прогнозы, несмотря на большие инвестиции и новые проекты, такие как СОВЕСТЬ, Точка и Рокетбанк.