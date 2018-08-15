Стремительное падение криптовалютного рынка, наблюдавшееся последнюю неделю после разочаровывающих новостей о переносе решения SEC касательно Bitcoin-ETF, начинает замедляться.

Рыночная капитализация, по данным Coinmarketcap, вновь вернулась выше отметки в $200 млрд и на текущий момент составляет $207 млрд. За последние сутки Bitcoin вырос на +6,49% и торгуется на уровне $6439. Ethereum прибавляет +6,93%, достигая отметки $285, но падение монеты за неделю все равно выглядит весьма внушительным — цена снизилась более чем на 23%, оправдывая в который раз мнение о сверх-волатильности криптовалютного рынка.

Котировки Ripple также стабилизируются на уровне $0,2899, прибавляя +9,74% за последние 24 часа. Следующая, четвертая по капитализации монета, Bitcoin Cash торгуется на отметке $520,12, прибавляя +4,70% за сутки. Растет и монета EOS, за 24 часа прибавив в цене +7,42% к уровню $4,71.

Можно ли считать текущую динамику началом восстановления? Для ответа на этот вопрос уместно рассмотреть два фактора — фундаментальный, новостной фон и технические характеристика движения цены.

После сообщения SEC рынок не встречает новых разочаровывающих данных, новостной фон можно охарактеризовать как позитивно-нейтральный. К примеру, новость о том, что American Express с ноября прошлого года официально использует финансовую технологию блокчейна xCurrent от Ripple, наглядно свидетельствует о начале эры блокчейна в финансовой отрасли. Технология Ripple облегчает и ускоряет трансграничные платежи между США и Великобританией.

Важно разделять понятие криптовалют как полезного инструмента и новых технологий и инвестиционного спекулятивного актива. К сожалению, многие следят только за ценой криптовалют, и видя ее падение, сразу распространяют панические настроения о том, что всему рынку пришел крах. Данный подход неверен, поскольку спекуляции с ценой монет, ранее приводившие к лихорадочному росту, абсолютно не гарантировали реальную пользу и реальное внедрение тех или иных проектов. Сейчас происходит обратный процесс — взвинченные ранее цены падают, но сами технологии наконец находят практические применение, что дает надежду на дальнейшее позитивное развитие событий, хотя и далеко не для всех монет.

С точки зрения технического анализа, интересно выглядят модели закрытия вчерашних дневных свечей по инструментам BTC/USD, ETH/USD, XRP/USD, которые сформировали на графике разворотные модели “дожи”. Это пока нельзя назвать сильным сигналом на покупку, тем не менее, данная ценовая модель предупреждает о том, что текущий импульс падения ослабевает.

Если рынок хотя бы до конца этой недели останется на текущих ценовых значениях или выше, это даст повод со следующей недели задуматься о покупках.