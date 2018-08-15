Пока турецкая лира продолжает свою коррекцию, а в Европе наступило затишье, российские бумаги снижаются. В качестве поводов для пессимизма можно вспомнить слабые данные по Китаю, подробности американского законопроекта по новым ограничениям для РФ, а также обратить внимание на то, что нефть Brent торгуется ниже $72 за баррель. В качестве общего индикатора отношения к рынку вновь выступают бумаги Сбербанка, которые к середине сессии теряли 2,6%. Снижался и нефтегазовый сектор: «Газпром» (-0,49%), «ЛУКОЙЛ» (-0,99%), «Роснефть» (-0,02%), «НОВАТЭК» (-2,03%). Металлурги также негативно реагируют на признаки ослабления роста в Китае, где также были зафиксированы рекордные объёмы производства стали в июле: «Северсталь» (-1,43%), ММК (-2,36%), НЛМК (-1,81%). «Мегафон» (+1,68%) взял 21 млрд рублей у «Альфабанка» для реализации делистинга с Лондонской биржи. «Интер РАО» (-0,15%) увеличила чистую прибыль по МСФО в I полугодии на 24% до 38,296 млрд рублей при росте выручки на 11%. En+ (+0,5%) увеличила чистую прибыль по МСФО в I полугодии на 89,2% до $1,037 млрд при росте выручки на 5,1% до $6,136 млрд рублей. Стоит также отметить рост бумаг «Аэрофлот» на 4,2% на фоне сообщения о выкупе акций у несогласных с лизингом самолётов МС-21 в объёме 7,04 млрд рублей, или 47 817 796 акций.

Рубль начинал утро спокойно, но к середине дня терял более 1% против доллара. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4825 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,37%, недельная до 7,38%, а месячная до 7,48%. Турецкая лира продолжила свою коррекцию, но для сырьевых валют более важным оказалось снижение сырьевых контрактов. Плюс у российского рубля прояснилась перспектива американских ограничений, которые могут быть одобрены уже осенью. Аукцион ОФЗ в очередной раз оказался неудачным, хотя Минфин снизил объёмы размещения. Инвесторам били предложены ОФЗ-ПД выпуска 25083 с погашением в декабре 2021 года. Удалось разместить около 585% предложенного объёма при спросе 20,14 млрд рублей и средневзвешенной доходности 8,15%. Это явно самая высокая доходность по бумагам с коротким сроком обращения в текущем году. На рынке продолжают опасаться дальнейшего ослабления рубля и запрета американским гражданам и организациям на владение российским долгом. В ближайшие дни нервозность на рынке сохранится, а курс доллара вряд ли вернётся к отметке 65 рублей в краткосрочной перспективе. Впрочем, в пятницу агентство Fitch может пересмотреть кредитный рейтинг РФ, который на текущий момент имеет «позитивный» прогноз.

В США утром вышло много важной статистики. Стоимость рабочей силы в II квартале снизилась на 0,9%. Производительность, напротив, выросла на 2,9%. Рост розничных продаж в июле составил 0,5%. Меж тем в июне показатель был снижен до 0,2% роста с 0,5%. Без учёта автотранспорта розничные продажи увеличились в июле на 0,6%. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка повысился в августе на 3 пункта до 25,6 п., хотя ожидалось снижение почти до 20 п. Фьючерс на S&P 500 терял почти 0,6% на фоне новых рисков торговой войны, которая захватывает всё новые регионы. Отечественные индексы также закроют день в минусе из-за падения сырьевых контрактов. Соответственно, можно говорить о том, что краткий период оптимизма, связанный со стабилизацией на турецком валютном рынке, завершился. Если ситуацию в Турции рассматривать в качестве предвестника кризиса, который уже однажды прокатился по развивающимся рынкам в 1997-1998 годах, то положение РФ существенно отличается. Как минимум платёжный баланс России остаётся положительным, а международные резервы в десятки раз превышают таковые в 1998 году.