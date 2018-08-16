Главным драйвером более сильных, чем ожидалось, данных оказался обрабатывающий сектор, получивший поддержку в форме одного дополнительного рабочего дня в июле и слабой базы в годовом сравнении. Последнее также означает, что в августе и сентябре рост промышленности резко замедлится г/г, но затем восстановится в 4К18.

Российская промышленность в июле выросла на 3.9% г/г против 2.2% в июне. Данные за июль оказались лучше наших оценок (3.4% г/г) и существенно превысили консенсус (2.5%). С поправкой на сезонность рост составил 0.3% м/м и 3.4% г/г, при этом последний результат оказался самым высоким уровнем с февраля 2016 г.

Почти весь рост пришелся на обрабатывающий сектор. Однако при более детальном рассмотрении становится очевидно, что почти весь рост пришелся на обрабатывающий сектор (+4.6% г/г в июле против 2.2% в июне) главным образом из-за одного дополнительного рабочего дня в июле 2018 г. по сравнению с июлем 2017 г., а также за счет добывающей отрасли (+3.2% г/г против 2.8% в июне) на фоне сильной динамики экспорта газа (добыча газа выросла на 5.4% г/г). Темпы роста в электроэнергетическом секторе практически не изменились по сравнению с июнем (+1.8% г/г против +1.7%).

Календарный фактор оказал значительную поддержку во многих сегментах, в частности в производстве мяса и сыра, химической и нефтехимической отраслях, производстве электроники, тканей и одежды, автомобилей, автобусов и железнодорожного транспорта. В то же время в ряде важных секторов (производство стройматериалов и с/х техники) динамика производства осталась отрицательной или продолжает стагнировать.

Еще одним драйвером роста оказался фактор базы (в июле 2017 г. промышленность выросла всего на 0.2% г/г). Уже в текущем месяце ситуация должна измениться, поскольку в августе-сентябре 2017 г. промышленность демонстрировала гораздо более высокие объемы производства. После замедления в ближайшие пару месяцев мы ожидаем, что динамика снова ускорится и по итогам года темпы роста составят 3.3% г/г (за 7M18 промышленность выросла на 3.1% г/г).