Представленная МегаФоном отчетность производит хорошее впечатление. На показатели компании позитивно повлияла набирающая силу тенденция к восстановлению рынка и позитивный эффект от чемпионата мира по футболу. После того как 9 июня была закрыта сделка, в рамках которой было создано СП, МегаФон перестал отражать показатели Mail.ru Group в своей консолидированной отчетности, поэтому мы сейчас анализируем только результаты телекоммуникационного бизнеса.

Выручка увеличилась на 5,1% и составила 81,94 млрд. руб., причем ее динамика была позитивной как в беспроводном сегменте (плюс 4,6%), так и в сегменте фиксированной связи (плюс 21,8%). Продажи мобильных устройств снова упали (на 7,3%) в результате сокращения собственной розничной сети. EBITDA (по новым стандартам МСФО) выросла на 5,5% — до 32,3 млрд. руб. Чистая прибыль увеличилась на 11,5% — до 6,1 млрд. руб. Капиталовложения по итогам второго квартала составили 16,2 млрд. руб., что соответствует 19,7% выручки. Чистый долг по состоянию на 30 июня составил 214,7 млрд. руб.

Компания подтвердила свои прогнозы: выручка останется на уровне прошлого года, а капвложения будут в пределах 75-80 млрд. руб.

Телефонная конференция компании начнется в 18:00 по московскому времени. В ходе телефонной конференции следует обратить внимание на предварительные итоги выкупа акций, который завершится 22 августа, и на то, как МегаФон прокомментирует предстоящий делистинг с Лондонской фондовой биржи, а также понижение листинга на Московской бирже. Нам также хотелось бы услышать комментарии компании об усилившейся в последнее время ценовой конкуренции, говорится в обзоре стратегов Sberbank Investment Research.