За неделю валюты развивающихся стран полностью переместились в почти беспросветную «красную зону». В мире заговорили о надвигающемся глобальном кризисе, исходя из того, что многие мировые кризисы начинались именно с обвала валют развивающихся рынков. Обострились такие слухи на фоне рекордного падения турецкой лиры.

Турецкая национальная валюта за неделю рекордно рухнула — на 10,84%, 13 августа она опустилась даже до 7 лир за доллар США, но после объявления Центробанка Турции о стабилизационных мерах началось ее постепенное восстановление. Также среди наиболее пострадавших – валюты ЮАР и Грузии. Стоимость нефти марки Brent за неделю упала, но только на 2%, цены пока держатся выше $70 за баррель, что не позволило тенге и рублю обвалиться более сильно. Относительно стабильнее других валют выглядит только китайский юань.

В Казахстане министр национальной экономики Тимур Сулейменов на пресс-конференции заявил, что, несмотря на снижение обменного курса тенге, нет угрозы неисполнения бюджетных программ. Министр аргументировал свои слова среднегодовым курсом тенге, заложенным в бюджет на 2018 год, в 340 тенге за доллар. А в первом полугодии средний курс тенге был значительно ниже среднегодового. Тенге в результате за неделю снизился меньше, чем большинство валют развивающихся стран.

По значениям пары доллар/рубль мы обновили прогноз до 66,5-67,5 руб. за доллар США, а по значениям пары евро/рубль – также обновили до 75,5-77 руб. за единицу европейской валюты. Обновили мы и прогноз по курсу тенге к доллару до 359 —363 тенге за доллар США, а по курсу тенге к рублю – до 5,38-5,40 тенге за рубль.



