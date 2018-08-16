По данным Росстата, промышленность в июле ускорилась до 3,9% г./г. (3% г./г. за 1П 2018 г.). Интересно, что вклад добычи полезных ископаемых постепенно увеличивается, в основном из-за роста добычи нефти (в июле +2,4% г./г.). Отметим, что в целом, это не нарушает соглашение ОПЕК+: к июню его участники выполнили план по сокращению добычи на 121%, и поэтому появилась возможность немного нарастить добычу. В частности, ранее министр энергетики А. Новак заявлял, что Россия увеличит ее на 200-250 тыс. барр./сутки с июля (что, соответственно, уже видно на июльских данных). Динамика добычи газа в последние месяцы стабильна (~5% г./г.).

Обрабатывающие отрасли после просадки в июне вернулись к средним с начала года уровня (с учетом пересмотра) — 4,6% г./г. (до пересмотра это было около 1,5-2% г./г.). В динамике основных отраслей виден умеренный оптимизм, особенно в производстве металлических изделий и химических продуктов. В целом эти отрасли являются драйверами обрабатывающей промышленности. Отметим, что недавно озвученные планы по изъятию сверхдоходов компаний этих отраслей при прочих равных нейтральны для их производственной активности, однако, если это будет реализовано на постоянной основе, то в долгосрочной перспективе из-за снижения прибыли и инвестиционного потенциала может сдерживать рост производства.

При этом реализация изъятий через повышения НДПИ, как мы думаем, более негативна для компаний (чем, например, изъятие сверхдоходов из прибыли), т.к. будет снижать их конкурентоспособность на мировом рынке из-за роста себестоимости.



