После вчерашней волны достаточно безответственных и во многом немотивированных распродаж по всем канонам жанра должна наступить пауза, а еще лучше — отскок наверх. Китай, правда, хотел, было, всем испортить настроение, когда по время азиатской сессии основному индексу китайского рынка Shanghai Composite на какое-то время удалось-таки сходу пробить вниз важнейший уровень поддержки, находящийся на отметке в 2700 пунктов. Падение достигало 2%. И в случае, если бы индекс остался там на закрытие, то это могло бы стать сильнейшим сигналом к усилению продаж и дальнейшему уходу рынка вниз к следующим уровням, которые находятся на 20% (!!!) ниже от текущих отметок. К счастью, этого не произошло, и у быков хватило сил вернуть все на отметки выше 2700 пунктов с потерей всего лишь 0,66%. Так что пока в этом месте можно выдохнуть — все обошлось!

А тут еще на помощь рынку пришло сообщение, что в конце августа возобновятся переговоры между США и Китаем по поводу урегулирования вопросов, связанных с введением заградительных тарифов и пошлин. Рынок тут же позитивно воспринял эту информацию. Так что первая половина дня четверга отмечена хоть и слабым, но все же позитивом. На этом позитиве зеленеют европейские индексы, прибавляя по 0,2-0,3% к своим вчерашним ценам закрытия. В небольшом плюсе находятся и фьючерсы на все основные американские индексы. И даже нефть держится около нулевых отметок и пока не сильно стремится продолжить свой путь вниз.

Кроме всего прочего, инвесторы получили новую порцию позитива со стороны завершающегося сезона отчетности. Вчера после торгов вышли данные от Cisco (CSCO, —0,32%). Данные эти, как и ожидалось, были очень сильными и по прибыли на акцию (0,72$ против 0,69$), и по выручке (12,84 млрд. $ против 12,13 млрд. $) они оказались лучше ожидания аналитиков. Естественно, все это должно также положительно сказаться на настроении участников рынка.

Продолжая тему сезона отчетности, следует напомнить, что сегодня еще до начала торгов выйдет весьма знаковая квартальная отчетность от крупнейшего ритейлера мира — компании Walmart (WMT). Здесь ожидания также весьма и весьма позитивны, но после вчерашнего обвала акций Macy’s становится немного страшно — как бы хороший квартал не превратился в «Quarter is Good, but Isn’t Good Enough»!

И все же сегодня есть все резоны ждать хорошего отскока и восстановления позиций. Плюс 1% по индексам — легко и просто! Ведь пока действительно ничего такого особенно не произошло.

Поэтому — don’t worry и будет вам be happy! Спекулянты, конечно, оттягиваются сейчас на славу. Ну, а инвесторы… Инвесторам же следует в тысячу первый раз сделать предупреждение — пересматривайте свои инвестиционные портфели пока не поздно! Хотя, надеюсь, все уже давно это сделали.