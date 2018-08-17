Ситуация на мировых рынках к концу недели несколько выровнялась, однако тема «торговых войн» продолжает негативно влиять на аппетит к риску, заставляя инвесторов сохранять консервативные позиции в отношении активов развивающихся стран. Вчера американские биржевые индикаторы росли: индекс S&P500 отыграл потери среды на фоне сообщений о запланированных в середине следующей недели переговорах делегаций КНР и США по торговым разногласиям. Впрочем, невысокий статус встречи (на уровне заместителей министров) и заявления советника Президента США Л. Кудлоу о решимости американской стороны добиться изменений в экономической политике Пекина, заставляет надеяться лишь на восстановление диалога, а не на отказ от применения взаимных тарифных ограничений (напомним, что с 23 августа США повышают импортные пошлины на китайский импорт годовым объемом 16 млрд долл.). Риски, связанные с Турцией, также сохраняются, удерживая глобальных инвесторов от восстановления позиций на развивающихся рынках.

Сегодня утром азиатские биржевые рынки умеренно растут, отыгрывая повышение рынка акций США, — лишь китайский Shanghai Composite остается под давлением, впрочем, умеренным. В последний день недели, учитывая достаточно бедный экономический календарь (выйдет предварительный индекс потребительской уверенности в США от университета Мичигана, инфляция в еврозоне, от которых рынки сюрпризов не ожидает), по нашему мнению, рынки перейдут к «боковой» динамике, перейдя к ожиданию новостей с предстоящих на следующей неделе переговоров между КНР и США, турецко-американского фронта, а также встречи президента РФ В. Путина и канцлера ФРГ А. Меркель.

На фоне стабилизации ситуации на рынках и вялости нефтяных котировок на российском рынке акций сегодня, по нашему мнению, не сложится выраженных настроений: вероятное сохранение инерции к укреплению рубля способно поддержать отскок во внутренних секторах, в то время как экспортеры (в первую очередь представители нефтегазового сектора) продолжат оставаться в ожидании более явных признаков стабилизации ситуации на рынке нефти и корпоративных отчетов в конце месяца. От индекса МосБиржи в результате ожидаем продолжения проторговки нижней части зоны 2250-2300 пунктов.