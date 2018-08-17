Выручка и прибыль Nvidia по GAAP за последний отчетный квартал оказались выше ожиданий, увеличившись на 40% г/г, до $3,12 млрд, и на 91%, до $1,76 на акцию, соответственно. При этом прогноз предполагал EPS на уровне $1,68. Драйверами роста финансовые показатели компании обеспечили практически все направления ее бизнеса: AI, Gaming, Professional Visualization, Datacenters и Automotive.

Выручка от Datacenters выросла на 83%, до $760 млн. По моим расчетам, уже в 4-м квартале текущего года она перевалит за $1 млрд благодаря высокому спросу на чипы Nvidia Volta Tensor Core GPUs.

Gaming является якорным направлением для компании. Здесь ее доходы повысились на 52%, до $1,8 млрд. В следующие два квартала из-за нового тренда в производстве ноутбуков выручка от сегмента Gaming будет прибавлять более 50%. Компания разработала новый чип GeForce GTX 1080 with Max-Q Design, который используется в тонких ноутбуках и обладает большей мощностью. При работе этого чипа во время сильной нагрузки ноутбук не нагревается.

Выручка от Professional Visualization выросла на 20%, до $281 млн. Благодаря новым технологиям, основанным на системе Turning, стала возможна обработка графических материалов в режиме реального времени с помощью трассировки лучей. Использование этой технологии должно было начаться не ранее 2023 года, но Nvidia удалось совершить прорыв. Ожидаю, что как минимум 5–10% профессиональных дизайнеров, общее число которых оценивается в 50 млн, сделают предзаказы на новую технику уже в этом году.

Automotive стабильно прибавляет по 13%, однако я полагаю, что более интенсивный рост начнется во второй половине следующего года.

Nvidia — одна из самых перспективных компаний в индустрии полупроводников. Целевая цена по ее акции к концу 2019 года — $298.