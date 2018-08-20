Американские биржевые площадки в пятницу завершили торговую сессию ростом на оптимизме по торговым переговорам между Вашингтоном и Пекином. После согласования "дорожной карты", разработка которой начнется на этой неделе, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся в ноябре и постараются положить конец набирающей силу торговой конфронтации между двумя крупнейшими экономиками мира.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,33%, закрывшись на отметке 2850,13 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,43%, высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 0,12%. Доходность 10-летних казначейских облигаций осталась без изменений на уровне 2,86%.

По информации Reuters, на прошедшей неделе глобальные игроки вывели из акций 3,6 миллиарда долларов, переложив в облигации 2,3 миллиарда долларов, а развивающиеся рынки вошли на медвежью территорию. По оценке экспертов Bank of America Merrill Lynch, инвесторы вывели деньги из американских акций, технологий и финансов, европейские площадки находились под давлением 23-ю неделю подряд с оттоком в 2,9 миллиарда долларов. Наиболее перепроданными оказались Италия, Китай и Турция.

Основными событиями на текущей неделе, за которыми будут следить глобальные рынки — переговоры между США и Китаем, стартующие в среду, 22 августа, протокол ФРС США и выступление главы американского регулятора в Джексон-Хоул 24 августа.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,60%, закрывшись на отметке $71,81, поддерживаемые оптимизмом игроков в отношении перспектив достижения договоренностей между США и КНР.

Эскалация торговых войн может пагубно отразиться на росте мировой экономики и, как следствие, на росте потребления энергоносителей. Если Вашингтону и Пекину удастся избежать дальнейшей конфронтации в торговых отношениях, это уберет один из рисков снижения спроса на "черное золото".

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,26% закрывшись на отметке 2255,12 п. На данный момент локальные поддержки в индикаторе по-прежнему находятся на отметках 2240 и 2220 пунктов, сопротивления расположены на 2280 и 2300 пунктов.

В текущей ситуации локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на уровне 105000 и основная в диапазоне 103000-102000 пунктов. Сопротивления расположены на отметках 107000 и 109000 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 67,03, снизившись на 0,28% по отношению к доллару США. В пятницу рейтинговое агентство Fitch подтвердило инвестиционный рейтинг России на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом. Данное решение Fitch умеренно позитивно для рубля и акций российских компаний, но какого-то устойчивого роста ожидать не стоит. Рынок будет ждать 22 августа, когда будут озвучены американские санкции, и сентября, когда конгресс США вернется с каникул. Эти события будут основными сдерживающими факторами для нашего рынка.

На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступает уровень 67,90, поддержки расположены на 66,50 и 65,80.