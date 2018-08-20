В начале новой недели к открытию российского рынка складывается умеренно позитивный внешний фон. Азиатские индексы торгуются преимущественно в плюсе. Основной фактор для роста – это целая серия мероприятий между Китаем и США по урегулированию вопросов внешней торговли. Начнется обсуждение уже 22-23 августа, а в ноябре встретятся лидеры обеих стран. Ожидания участников рынка растут, однако мы не в полной мере разделяем их оптимизм, предлагая дождаться первоначальной информации в ближайшие дни.

Многое будет зависеть от позиции Белого Дома, который выступил инициатором политики дополнительных пошлин. Если Трамп решит, что для местного бизнеса ситуация скорее проигрышная, а это будет отличаться от более раннего мнения, то вполне стоит ожидать уступок, но таких сигналов пока не было. Индекс потребительских настроений США в пятницу снизился до 95.3 пункта при прогнозе роста до 98.1, фундаментальная статистика США все чаще не соответствует прогнозам, что связано как с высокими ожиданиями экспертов, так и с тем, что большая часть индикаторов уже находятся на пике.

Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг России, оставив его на инвестиционном уровне «ВВВ-». Стране удалось хорошо справиться с апрельскими санкциями, а ВВП должен прибавить в 2018 году 1.8% (в 2019 – 1.5%), то есть примерно остаться на нынешних темпах. Подобная оценка была во-многом ожидаемой и закладывалась в цены. S&P в то же время снизило рейтинг Турции на одну ступень до «В+», то есть от инвестиционного уровня Анкару отделяет уже 4 ступени. В данный момент страна находится на одном уровне с Аргентиной и Фиджи. Все больше уверенности у аналитиков в том, что турецкому ЦБ придется пойти на очередное повышение ставки.

Нефть в пятницу продолжила рост. Количество буровых установок осталось на прежнем уровне, однако существенный рост запасов все еще настораживает, поэтому до публикации свежих данных в среду значительного движения можем и не увидеть. Поддержать отечественных эмитентов сегодня способно заявление Силуанова о том, что налоговую нагрузку на компании повышать не планируется.

Рубль будет более подвержен влиянию внешнего фона. ЦБ РФ временно прекратил покупать валюту, но нерезиденты продолжат продавать российские активы, если лира возобновит снижение. На локальный рост способно золото, которое поддерживается перспективами сворачивания «торговых войн», однако долгосрочные перспективы драгметаллов туманны, учитывая курс ФРС и низкую инфляцию в США. Санкции в отношении «Северного потока-2» могут быть обозначены в ближайшие недели, что негативно для «Газпрома». Сегодня ожидаем отчет «Магнита» по МСФО за 1п. 2018.