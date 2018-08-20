МОСКВА, 20 авг ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 20 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль)
|0,3%
|0,2% (факт)
|16:15
|CAD
|Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Кэролин Уилкинс
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|18:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
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|19:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Магнит — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018
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|RUB
|Polymetal Int — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018
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|RUB
|Северсталь — закрытие реестра для ВОСА (14.09.2018, перевыборы СД, див-ды 1П2018)
|24,44 (1кв2017) + 22,28 (1П2017) + 35,61 (3кв2017) + 27,72 (2П2017, фин) — див-д 2017
|38,32 (1кв2018) + 45,94 (1П2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 25.09.2018) — див-д 2018
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|RUB
|ДВМП /Дальневосточное морское пароходство/ — СД (одобрение сделок подконтрольных юридических лиц, ликвидация SIA Tektrans)
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|RUB
|МОЭСК — СД (предварительное решение по сделке о безвозмездной передачей имущества)
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