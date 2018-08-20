МОСКВА, 20 авг ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 20 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
9:00 EUR Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль) 0,3% 0,2% (факт)
16:15 CAD Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Кэролин Уилкинс

 

 

 

 
18:00 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)

 

 

 

 
19:00 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Магнит — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018

 

 

 

 

 

 

 RUB Polymetal Int — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018

 

 

 

 

 

 

 RUB Северсталь — закрытие реестра для ВОСА (14.09.2018, перевыборы СД, див-ды 1П2018) 24,44 (1кв2017) + 22,28 (1П2017) + 35,61 (3кв2017) + 27,72 (2П2017, фин) — див-д 2017 38,32 (1кв2018) + 45,94 (1П2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 25.09.2018) — див-д 2018

 

 

 RUB ДВМП /Дальневосточное морское пароходство/ — СД (одобрение сделок подконтрольных юридических лиц, ликвидация SIA Tektrans)

 

 

 

 

 

 

 RUB МОЭСК — СД (предварительное решение по сделке о безвозмездной передачей имущества)

 

 

 

 