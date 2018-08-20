Нервозное окончание недели на локальном валютном рынке с «заходом» пары USD/RUB на уровни 67.50-67.60 против 66.80 в четверг транслировалось в повышение ставок долларового фондирования. В основном, стресс виден на самых коротких горизонтах: вмененные ставки овернайт и 1 неделя потеряли 30-40 бп до минимальных с начала августа уровней 5.51% и 5.98%, соответственно. При этом, фронтальный базис расширился до —106 бп, но это пока не отразилось на среднесрочных участках – 3-месячный базис по-прежнему торгуется вблизи —70 бп, тогда как 1-летний базис устремился к —150 бп.

В подобных обстоятельствах банки воспользовались валютным свопом от ЦБ и привлекли в пятницу $34.8 млн. Тем не менее, мы полагаем, что это временная мера и состояние рынка валютной ликвидности даже в условиях сложившейся санкционной и внешней неопределенности быстро придет в норму.

Мы полагаем, что отток валюты по текущему счету платежного баланса в августе из-за выплаты дивидендов все же будет компенсирован реинвестированием этих средств основными акционерами, что позволит поддержать баланс краткосрочной валютной ликвидности в банках.