Доллар отошел от внутригодовых максимумов и пытается закрепиться на отметках выше 1.14 в паре с евро. Предпосылкой для постепенного ослабления позиций доллара стали первые признаки замедления американской экономики, которая в последние месяцы чувствовала себя лучше европейской. Повышение ставок в США постепенно сказывается на настроениях бизнеса, и опережающие индикаторы экономической активности (например, индекс экономической активности ФРБ Филадельфии и индекс деловой активности ISM) начинают демонстрировать тенденцию к снижению. На этом фоне во втором полугодии 2018 укрепление доллара на глобальных площадках, вероятно, приостановится. При реализации данного сценария валюты развивающихся стран могут несколько улучшить свои позиции во втором полугодии. На текущей неделе ключевыми для рынка событиями станут публикация протокола июльского заседания ФРС (вечером в среду) и данные по европейским PMI (в четверг). Оба события с большей вероятностью окажут умеренную поддержку доллару на текущей неделе.

Рубль продолжает находиться под давлением в связи с неустойчивым равновесием на развивающихся рынках. Турецкая лира после некоторой коррекции вновь демонстрирует негативную динамику в паре с основными валютами в связи с сообщениями о подготовке нового пакета санкций со стороны США. Позитивным сигналом для российской валюты выступает ожидавшееся нами сохранение суверенного рейтинга Fitch на текущем уровне с позитивным прогнозом. Агентство также отметило устойчивость российской экономики к санкциям со стороны США и низкую вероятность принятия дополнительных мер в жестком сценарии, который включают в себя запрет на покупку нового государственного долга и замораживания активов крупнейших банков с гос. участием. В ближайшие две недели ситуация на развивающихся рынках, на наш взгляд, останется ключевым фактором динамики курса рубля. Динамика турецкой лиры, на которую рубль в последнее время весьма чутко реагирует, по-прежнему несет в себе довольно много рисков. Санкции Госдепа США, введение которых запланировано на 22 августа (запрет на экспорт в Россию американских товаров, которые могут быть использованы в военных целях), по нашему мнению, не окажут значительного влияния на российскую валюту на текущей неделе, так как рынок уже учел данный фактор в котировках. Приближение пика налоговых платежей, приходящегося на 27 августа, может оказать некоторую поддержку рублю, но потенциал укрепления российской валюты за счет данного фактора весьма умеренный.