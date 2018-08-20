Глобальный аппетит к риску улучшился в пятницу на фоне снижения индекса доллара США (-0,5%). Сейчас DXY торгуется вблизи отметки 96,0, и мы полагаем, что диапазон 95,5–96,0 может стать для него прочным уровнем поддержки. Индекс S&P500 прибавил 0,3%, Nikkei восстановился примерно на 0,4%. Тем не менее Shanghai Composite и DAX закрылись в отрицательной зоне, потеряв 1,3% и 0,2% соответственно. Если индексу S&P500 удастся преодолеть рекордные максимумы этого января, нынешний восходящий тренд на американском рынке акций может стать самым длинным за всю его историю, что, в свою очередь, может оказать поддержку и другим рисковым активам.

Валюты развивающихся стран завершили неделю на позитивной ноте. Южноафриканский ранд и мексиканское песо укрепились на 0,5–0,7%, китайский юань восстановился на 0,1%. В то же время турецкий рынок пока остается под давлением. Меры, предпринимаемые турецкими властями для стабилизации ситуации, пока не дали ощутимого эффекта. Агентства S&P и Moody’s вновь понизили рейтинги Турции, и так уже находившиеся на субинвестиционном уровне. Кроме того, инвесторы опасаются потенциального роста политической напряженности между Вашингтоном и Анкарой. Все это привело к тому, что по итогам пятницы турецкая лира подешевела к доллару примерно на 3,1%, закрывшись ниже 6,0. Курс рубля снизился на 0,4%, что, вероятно, стало результатом дальнейшего оттока иностранных инвестиций с рынка ОФЗ. Однако по итогам недели в целом рубль восстановился на 0,9%, в то время как валюты других развивающихся стран закрылись либо без изменений, либо в минусе.

По нашим ощущениям, настроения на глобальных рынках остаются довольно неустойчивыми. Опасения инвесторов по поводу возможной фискальной экспансии, к которой может прибегнуть итальянское коалиционное правительство, толкают доходности итальянских облигаций вверх. В данный момент доходность 10-летних госбумаг находится на 2-месячном максимуме. Визит в США высокопоставленной китайской делегации, вместо того чтобы принести хоть какой-то прогресс в двусторонних торговых отношениях, может превратиться в очередную демонстрацию существующих между странами противоречий. Участники российского рынка будут внимательно следить за политическими новостями. Также следует отметить, что на следующей неделе в России начинается очередной период уплаты налогов, в связи с чем в ближайшие дни мы наверняка увидим рост предложения в паре доллар/рубль со стороны экспортеров.

Что касается экономической статистики, то ее на этой неделе будет немного. В центре внимания рынков будет публикация протоколов заседаний FOMC и ЕЦБ (среда и четверг соответственно), а также выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле (в пятницу).