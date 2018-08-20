Торги 17 августа американские индексы начали небольшим снижением на фоне слабых квартальных отчетов ряда компаний, однако благодаря новостям о подготовке американо-китайских переговоров сессия закрылась в плюсе. S&P500 прибавил 0,33%. Представители отрасли промпроизводства и добывающий сектор способствовали опережающему росту индекса Dow Jones.

Доллар опустился с максимумов за 13 месяцев, а евро укрепился в паре с ним с 1,1377 до 1,1436.

Китай и США ищут способы снизить напряженность в вопросах взаимной торговли и собираются в ближайшее время провести консультации на эту тему. Ранее объявленные визиты не самых высокопоставленных чиновников КНР в США могут быть одним из этапов плана урегулирования. Как ожидается, консультации будут направлены на подготовку встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина на одном из международных форумов. Это может быть саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится 17-18 ноября, или встреча G20, намеченная на 30 ноября — 1 декабря.

Ожидание переговоров по внешнеторговым вопросам между КНР и США служит главным драйвером роста фондовых рынков. Сообщения о том, что запланированные в августе встречи могут быть направлены на организацию переговоров между Си Цзиньпином и Дональдом Трампом в ноябре способствуют улучшению настроений инвесторов. Китайские фондовые площадки сегодня торгуются в плюсе, этот позитив может распространиться и на американские рынки. Важной экономической статистики в этот понедельник не публикуется. Интересной и значимой для динамики фондовых индексов отчетности также не запланировано. Мы ожидаем, что в ходе предстоящей сессии S&P500 вырастет на 0,2%, до 2855 пунктов.

С технической точки зрения 2855 пунктов — сложный уровень сопротивления для индекса широкого рынка. В случае его пробоя он может отправиться к штурму новых абсолютных максимумов, если главный риск этого года в виде торговых войн будет снят в результате достижения договоренностей между лидерами США и КНР.