Когда Где и что Предыдущее значение Факт.

RUB Polymetal Int — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018

12:00 мск (10:00 лнд, 05:00 NY) RUB Polymetal Int — телеконференция менеджмента

RUB Детский Мир — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018

16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Детский Мир — телеконференция менеджмента

RUB МТС — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018

18:00 мск (16:00 лнд, 11:00 NY) RUB МТС — телеконференция менеджмента

RUB Газпром — СД (вопрос об изменениях в положение о раскрытии информации, о ходе исполнения программы отчуждения непрофильных активов за 2кв 2018)

RUB Группа Черкизово — СД (о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам за 1П2018) 59,82 (1П2017) + 75,07 (фин) — див-д 2017

RUB Магнит — СД (buyback акций для обеспечения долгосрочной программы мотивации)