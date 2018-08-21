МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 21 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:00
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
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|4:30
|AUD
|Протокол заседания по кредитно-денежной политике
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|13:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (август)
|11
|10
|предв.
|USD
|США — Заседание ОПЕК
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|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (июнь)
|1,2%
|0,8%
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|3,66 млн барр
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Polymetal Int — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018
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|12:00 мск (10:00 лнд, 05:00 NY)
|RUB
|Polymetal Int — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Детский Мир — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018
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|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Детский Мир — телеконференция менеджмента
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|RUB
|МТС — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018
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|18:00 мск (16:00 лнд, 11:00 NY)
|RUB
|МТС — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Газпром — СД (вопрос об изменениях в положение о раскрытии информации, о ходе исполнения программы отчуждения непрофильных активов за 2кв 2018)
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|RUB
|Группа Черкизово — СД (о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам за 1П2018)
|59,82 (1П2017) + 75,07 (фин) — див-д 2017
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|RUB
|Магнит — СД (buyback акций для обеспечения долгосрочной программы мотивации)
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|RUB
|Россети — СД (о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам за 1П2018)
|0 — див-д 2017
|0,011965 (1кв2018) — див-д 2018