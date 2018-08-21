МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 21 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:00 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи

 

 

 

 
4:30 AUD Протокол заседания по кредитно-денежной политике

 

 

 

 
13:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (август) 11 10
предв. USD США — Заседание ОПЕК

 

 

 

 
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (июнь) 1,2% 0,8%
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 3,66 млн барр

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Polymetal Int — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018

 

 

 

 
12:00 мск (10:00 лнд, 05:00 NY) RUB Polymetal Int — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Детский Мир — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018

 

 

 

 
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Детский Мир — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB МТС — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018

 

 

 

 
18:00 мск (16:00 лнд, 11:00 NY) RUB МТС — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Газпром — СД (вопрос об изменениях в положение о раскрытии информации, о ходе исполнения программы отчуждения непрофильных активов за 2кв 2018)

 

 

 

 

 

 

 RUB Группа Черкизово — СД (о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам за 1П2018) 59,82 (1П2017) + 75,07 (фин) — див-д 2017

 

 

 

 

 RUB Магнит — СД (buyback акций для обеспечения долгосрочной программы мотивации)

 

 

 

 

 

 

 RUB Россети — СД (о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам за 1П2018) 0 — див-д 2017 0,011965 (1кв2018) — див-д 2018